Lavori sulla SP36 Palaiese: riapertura parziale a metà luglio, conclusione a settembre

Da metà luglio la SP36 Palaiese riaprirà a senso unico alternato al traffico veicolare. Questo il cronoprogramma degli interventi a cura della Provincia di Pisa, ovviamente salvo imprevisti. Molti i danni alla viabilità causati dal violento maltempo che ha colpito con forza anche Palaia nel marzo scorso.

“Ancora una settimana di apertura dedicata al solo trasporto pubblico locale, e poi al via sulla carreggiata le lavorazioni che consentiranno la riapertura al traffico in senso unico alternato, che avverrà, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale e salvo imprevisti, alla metà di luglio prossimo”, afferma il Presidente Massimiliano Angori. “Poi, anche dopo la riapertura, i lavori proseguiranno con restringimenti puntuali che saranno di volta in volta segnalati sulla viabilità, fino a un totale ripristino della strada, flagellata gravemente in più punti, evento che avverrà con tutta probabilità a fine mese di settembre. Il costo complessivo del ripristino e messa in sicurezza della viabilità si aggira intorno a 1,7 milioni di euro”, specifica Angori.

Fonte: Ufficio Stampa

