Luglio Altopascese 2025, oltre 40 eventi in cartellone

Oltre 40 appuntamenti tra spettacoli, musica, teatro, cinema e tradizione: il Luglio Altopascese 2025 torna con un programma ricchissimo e trasversale, pensato per coinvolgere tutte le generazioni. Tra gli eventi più attesi, la comicità di Federico Basso ed Edoardo Leo per la rassegna “Altopascio che ride!”, il cinema itinerante nelle frazioni, le celebrazioni della tradizione locale con il ritorno del Calderone, la cena sotto le stelle sulla Francigena, il grande spettacolo pirotecnico e molto altro ancora. Una rassegna che cresce anno dopo anno, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento culturale e aggregativo per Altopascio e tutto il territorio della Piana e non solo.

Il programma, che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le tante realtà culturali, sportive, commerciali, ricreative e del terzo settore del territorio, grazie anche al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla sponsorizzazione di Toscana Energia, AutoSì, Trony, Idraulico.32 e Il Caldano 2.0, è stato presentato questa mattina, venerdì 6 giugno, dal sindaco, Sara D’Ambrosio e dagli assessori Alessio Minicozzi e Adamo La Vigna.

“Il Luglio Altopascese cresce ogni anno, sia in termini di partecipazione che di qualità delle proposte – commenta il sindaco D’Ambrosio –. È un’offerta culturale, sociale e ricreativa pensata per la nostra comunità e che parte proprio dal valore dello stare insieme, della condivisione e dell’identità. È un progetto che unisce e che coinvolge l’intero territorio, offrendo occasioni d’incontro, momenti di spensieratezza, ma anche opportunità culturali importanti”. “Abbiamo costruito un calendario che punta su eventi culturali per tutti, con linguaggi diversi e accessibili – aggiunge Minicozzi –. Altopascio sta diventando un vero e proprio polo del divertimento e della cultura, capace di attirare molte persone anche da fuori. La nostra scelta è chiara: tanti eventi, di cui la maggior parte gratuiti, di qualità, che permettano davvero a chiunque di partecipare”. “Il Luglio Altopascese nasce da un grande lavoro di squadra – conclude La Vigna –. Dietro a questo calendario c’è la sinergia tra il Comune e le tantissime realtà del territorio: associazioni, comitati, enti culturali e sportivi, commercianti, volontari. Un tessuto vivo che collabora e lavora insieme, e che rende possibile un mese di eventi così ricco, partecipato e identitario.”

ALTOPASCIO CHE RIDE!

Due grandi nomi del teatro italiano saliranno sul palco della rassegna estiva “Altopascio che ride!”, in Piazza Ricasoli. Domenica 13 luglio, alle 21.30, sarà il turno di Federico Basso, con “Visto dal Basso”, mentre lunedì 21 luglio, sempre alle 21.30, andrà in scena Edoardo Leo con “Ti racconto una storia”. Entrambi gli spettacoli sono a pagamento (10 euro) e i biglietti sono disponibili su webtic.it.

IL PROGRAMMA

Si inizia venerdì 27 giugno, alle 18.30 alla Riserva del Lago di Sibolla, con “La biodiversità del lago di Sibolla: le storie sorprendenti dei suoi abitanti”. Si continua poi martedì 1 luglio con un momento dedicato ai più piccoli: alle 21, la Terrazza della Biblioteca e Piazza Ospitalieri ospitano le “Letture in pigiama”. Mercoledì 2 luglio è la volta della corsa e del cinema: alle 20, nel centro storico, torna l’11ª Staffetta Luglio Altopascese, seguita alle 21.30 dalla proiezione del film Smallfoot nella frazione di Badia Pozzeveri, prima tappa della rassegna “Cinema nelle frazioni”. Giovedì 3 luglio, doppio appuntamento tra musica e natura: alle 20.30, alla Riserva del Lago di Sibolla, si svolge la “Notte degli allocchi", mentre alle 21.30 in Piazza Ospitalieri si terrà il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Geminiani, nell’ambito del Francigena International Arts Festival. Venerdì 4 luglio, sempre in Piazza Ospitalieri, alle 21.30, si esibiranno gli allievi dell’Accademia Geminiani, sempre in occasione del Francigena Festival. Sabato 5 si inizia con un incontro allo Spazio Giovani, dove alle 17 si tiene il Talk Giovani, e si conclude alle 21.30 in Piazza Ricasoli con lo spettacolo teatrale comico “Blu Dipinto - Utopia del Buongusto”. Domenica 6, a Spianate, spazio alla musica e al divertimento con “Luglio con noi”, dalle 18.

Martedì 8, alle 17.30, torna la caccia al tesoro per ragazzi nel centro storico, mentre la sera, alle 21.30, a Spianate (spazio sagra), si proietta Oceania per la seconda serata del cinema itinerante. La rassegna del cinema prosegue mercoledì 9, con Prendi il volo a Badia Pozzeveri, sempre alle 21.30. Giovedì 10, dalle 19 a Badia Pozzeveri, si tiene la 10ª Marcia della Sagra del Cacciucco. Venerdì 11 si inizia alle 18.30 con una nuova uscita naturalistica al Sibolla e si chiude con la musica e l’energia di “Nostalgia 90” nel centro paese, dalle 20. Sabato 12, in Piazza Vittorio Emanuele dalle 16, si svolge la tradizionale Sfilata dei trattori, seguita da una serata di musica in centro con i concerti di 883 Mania e Pianeta Zero, dalle 20.

Martedì 15, alle 21.30, Piazza Ospitalieri ospita la serata pedagogica con Bruno Tognolini. Mercoledì 16, torna il cinema nelle frazioni con Quasi amici, alle 21.30 a Spianate. Giovedì 17, alle 19.30, si terrà “Rigenera Sibolla”, con la riapertura del centro visite alla Riserva Naturale. Venerdì 18 arriva la Notte Blu: dalle 20, il centro paese si anima con lo spettacolo musicale “Febbre italiana”. Sabato 19 luglio, in Piazza Ospitalieri, si svolge alle 19.30 l’Estemporanea di pittura, seguita da un’altra serata musicale con “Rock in Movie”, nel centro storico dalle 20. Domenica 20 torna il Francigena Festival con lo show Animeniacs Disney in Piazza Ricasoli, alle 21.30.

Martedì 22 si inizia alle 16.30 in Piazza Ospitalieri e Sala Granai con “Costruiamo un mondo… di gioco!”. Mercoledì 23, alle 21.30, Piazza Ospitalieri ospita il concerto “De André – Progetto in la minore”, sempre per il Francigena International Arts Festival, mentre giovedì 24, alle 21.30, si svolge il Concerto del Patrono e la cerimonia di consegna del Tau d’Oro. Venerdì 25 è una giornata ricca di iniziative. Si comincia alle 18.30 con l’ultimo appuntamento del mese al Sibolla, per poi passare alla rievocazione storica Convivium – Il calderone, nel centro storico, a partire dalle 20. Alle 21, il Loggiato Mediceo ospita un’apertura serale straordinaria della raccolta storica, mentre alle 21.30 si tiene la conferenza “La carta archeologica del Comune di Altopascio”, con gli interventi di Letizia Chiti e Monica Baldassarri. Sabato 26, alle 10, la Sala Granai accoglie la conferenza di Sara Paci dedicata al guardaroba medievale. La sera, in via Cavour, torna la Cena sotto le stelle, accompagnata da tombola e, alle 23, dallo spettacolo pirotecnico. Domenica 27 altri due appuntamenti alle 21.30: lo spettacolo “Talitha Kum” all’Abbazia di Badia e il concerto dell’Orchestra Giovanile AMBIMA in Piazza Ospitalieri.

Si continua poi con la proiezione di Kung Fu Panda 4, mercoledì 30 a Marginone, e il concerto della Francigena Chamber Orchestra, giovedì 31, alle 21.30 in Piazza Ospitalieri. Ad agosto, martedì 5, alle 21.30, il Parco Aldo Moro ospita la proiezione di Encanto, mentre mercoledì 6, sempre alle 21.30, si torna a Marginone con la commedia Volevo un figlio maschio. A chiudere il calendario, il 15 agosto, si corre a Marginone per il Trofeo Carlo Alberto Pellegrini, dalle 9.

LUNA PARK E MOSTRE

Per tutto il mese di luglio, Piazza Aldo Moro ospita il Luna Park, tra luci, giostre e zucchero filato. Inoltre, dal 12 al 27 luglio, negli spazi della Mediateca e della Corticella, è visitabile la tradizionale Mostra dei Pittori altopascesi.

Il cartellone nasce dalla collaborazione tra il Comune di Altopascio, Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Comitato Trattori D’Epoca, Accademia Della Musica “F. Geminiani”, Corpo Musicale Zei, Asd Podistica Altopascese Tau, Amici del Padule di Fucecchio, Comitato Paesano Badia Pozzeveri, CCN Spianate, Cooperativa Sociale La Luce, Me, Gruppo Pittori Altopascesi, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Pro Loco Spianate, Misericordia Altopascio, GNAM - Art Food Music, Circolo Fo.Ri.Ma., Nati Per Leggere, Avis - Comunale Altopascio, U.S. Marginone Toscogas, CCN Altopascio, Associazione Zero in Condotta, Teatro Guascone.

Link al programma completo: https://altopascio-api. municipiumapp.it/s3/197/ allegati/a5-luglio- altopascese-2025_rid.pdf

Link video promo: https://youtu.be/gGkBvxPTMkE

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa

