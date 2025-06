Marcia per la Pace a Fucecchio: lo sguardo è rivolto a Gaza

Venerdì 13 giugno l'amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione FucecchioéLibera e con la partecipazione di Emergency, organizza una marcia per la pace, con lo sguardo rivolto a Gaza.

La partenza è fissata alle ore 18.30 dal Parco della Memoria di Massarella, con arrivo al Casotto del Sordo. Qui, al termine della marcia, sono previsti gli interventi dell’amministrazione comunale, seguiti dalla performance “Genopalesticidio” di GasArti Produzioni, spettacolo mimico-gestuale che offre uno sguardo critico su ciò che vediamo, osserviamo, percepiamo dentro e dietro le immagini che ormai da tempo invadono il nostro quotidiano. A concludere, l’intervento di Emergency. Chiuderà la serata una cena frugale per raccogliere fondi da destinare a Emergency.

“Abbiamo deciso di partire simbolicamente proprio dal luogo che in quel tragico 23 agosto 1944 ha visto morire tante vittime innocenti – spiega la sindaca Emma Donnini –. Una marcia silenziosa dedicata a Gaza, a quei luoghi che sembrano essere stati abbandonati dagli esseri umani pensanti, ai bambini e alle famiglie vittime di una strage inumana. Ma noi non vogliamo starci, e per questo chiedo a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di unirsi a questa marcia e lanciare tutti insieme un appello alla pace”.

Si informa che dalle 17.30 alle 18.30 un bus navetta di Fucecchio Servizi sarà a disposizione per accompagnare i cittadini dal parcheggio del Casotto del Sordo al Parco della Memoria.

Un ringraziamento speciale a Guia Boletti, guida ambientale escursionistica, e all’associazione Il Padule, a partire dal presidente Paolo Pellegrini, per la loro preziosa disponibilità e partecipazione a questa giornata di cuore e resistenza.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa