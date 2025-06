Monteluponelcuore presenta due interrogazioni su sicurezza a Fibbiana e bonifica a Camaioni

Il gruppo Monteluponelcuore ha presentato, a firma del consigliere Federico Pavese, due interrogazioni riguardanti le due zone estreme dei confini comunali, zone entrambe attraversate dalla Strada Statale 67. Da una parte una problematica ambientale presente nella frazione di Camaioni, dall'altra una questione legata alla viabilità sulla Tosco Romagnola, all'altezza di Fibbiana. "Entrambe le interrogazioni - spiega Federico Pavese - scaturiscono da segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno contattato il nostro gruppo per porre all'attenzione dell'istituzione comunale le due problematiche"

Per quanto riguarda Camaioni, l'occhio è puntato sul risanamento delle ex Ceramiche Toscane, ormai in totale abbandono e degrado da anni, gestite da un curatore fallimentare: "I residenti ci hanno contattato con estrema preoccupazione - spiega il consigliere comunale - per capire cosa abbia ancora intenzione di fare il comune per proseguire un intervento di bonifica di amianto e rifiuti pericolosi, presenti ancora in gran quantità nel rudere di via Tosco Romagnola Nord. Anche in relazione agli eventi meteorologici estremi che, ormai, possono tranquillamente interessare il nostro territorio comunale."

"Su Fibbiana - continua Pavese - vogliamo capire meglio la situazione dell'autovelox ormai installato da mesi ma ancora non attivo. Ma soprattutto chiediamo all'amministrazione comunale, quali siano gli altri interventi che il comune intenda adottare per rendere più sicuro quel tratto di strada statale, di concerto con Anas, per gli automobilisti, i motociclisti, i ciclisti, i pedoni residenti e avventori delle attività commerciali presenti. Nel nostro programma elettorale avevamo proposto migliorie alla segnaletica orizzontale e verticale, attraversamenti pedonali ben segnalati e illuminati, realizzazione di banchine stradali, ove possibile. Perché servono molteplici azioni per mettere in sicurezza la 67 a Fibbiana, non solo un rilevatore di velocità."

Fonte: Ufficio Stampa

