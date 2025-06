Montemurlo, Referendum: Orari dell'ufficio elettorale e dei servizi a supporto degli elettori con disabilità

In vista dei referendum popolari dell'8 e 9 giugno, il Comune di Montemurlo rende noto che l'ufficio elettorale di piazza Don Milani, 3 è aperto per il ritiro delle tessere elettorali non consegnate o la richiesta di duplicati venerdì 6 giugno fino alle ore 18, sabato 7 giugno dalle ore 8,30 alle 18, domenica 8 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle 15.Allo scopo di facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali da parte degli elettori con disabilità, nei giorni delle votazioni le persone interessate ad usufruire del servizio di trasporto pubblico ai seggi elettorali potranno contattare le seguenti associazioni: Misericordia di Montemurlo telefono 0574-798867; Misericordia di Oste telefono 3755560505; Pubblica assistenza l'Avvenire di Oste telefono 3923566766. Il servizio è attivo i giorni di domenica 8 giugno dalle ore 10 alle 18, lunedì 9 giugno dalle ore 10 alle 15. Infine, gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, possono presentare al Comune una domanda per ottenere in via permanente il diritto all'esercizio del voto con un accompagnatore di fiducia. Il funzionario medico dell'Asl sarà presente al distretto Usl di Montemurlo di via Milano sabato 7 giugno dalle ore 11 alle 12,30, a Prato presso il presidio Misericordia e Dolce di via Cavour, 87 sabato 7 giugno dalle ore 16,30 alle 18,30.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa