Nuova settimana di appuntamenti imperdibili a Palazzo Leggenda

Una nuova settimana di appuntamenti da non perdere a Palazzo Leggenda tra letture, ascolto, creatività e molto altro. Si comincia mercoledì 11 giugno 2025, alle 17, con un pomeriggio dedicato ai giochi del passato. Sembrerà di tornare indietro nel tempo e riscoprire i giochi di una volta: giochi semplici, ma pieni di magia e allegria, che non hanno bisogno di tecnologia o gadget complicati. La sfida è lanciata! Attività per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Giovedì 12 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, in occasione della “Giornata mondiale contro il lavoro minorile”, una mattinata dedicata ai diritti delle bambine e dei bambini, in cui si parlerà di scuola, di sogni e di libertà, per sensibilizzare sull’importanza di proteggere i diritti dei minori e di combattere il lavoro minorile. Letture e riflessioni, insieme. Incontro per ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni.

Nel pomeriggio, ‘Ciak si marionetta 2.0’, alle 17, animazione e creazione di marionette, spettacolo e video riprese in stile "Ciak si gira!". Venerdì 13 giugno, sempre alle 17, spazio alle letture ad alta voce ‘Una torre di storie per bambini/e da 3 a 7 anni.

Sabato 14 giugno, alle 10.30, attività nell’ambito della ‘Giornata mondiale del vento” che ricorre ogni 15 giugno ed è organizzata dall'ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento). Sarà una mattinata di laboratorio in cui i partecipanti si divertiranno a costruire delle coloratissime girandole e mulini a vento! Un momento speciale per lasciar volare la fantasia e creare delle decorazioni vivaci e allegre, che danzano con il vento. Attività per bambine e bambini da 2 a 9 anni. Si consiglia la prenotazione.

Dalle 16.30, invece, laboratorio ‘Dal libro al Fare’, ispirato al libro La casa di vetro. Un’opportunità di creare uno spazio speciale, accogliente, immaginando e costruendo un angolo di casa, che rispecchi i propri sogni.

Letture e laboratorio per bambine e bambini da 5 a 10 anni. Prenotazione consigliata.

Tutto il programma è reperibile al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-giugno-a-palazzo-leggenda/

Informazione e prenotazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa