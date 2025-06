Eletto il nuovo Consiglio direttivo della Pro Loco di Signa

Esperienza e nuovo entusiasmo. Sono stati eletti nei giorni scorsi, con l’assemblea ordinaria elettiva, il nuovo consiglio direttivo e il collegio dei probiviri della Pro Loco di Signa. I componenti rimarranno in carica fino a giugno 2029. Al termine delle operazioni di voto sono stati eletti nel consiglio direttivo Simone Nocchi, Graziano Bertieri, Vito Gentile, Letizia Pancani, Elena Frandi, Elisa Picariello, Carlo Pezzetti, Andrea Rossi e Daniele Massei. Per scelta unanime del nuovo consiglio direttivo Letizia Pancani è stata confermata alla guida della Pro Loco e Carlo Pezzetti alla vicepresidenza. Vito Gentile segretario ed Elisa Picariello è, invece, la nuova tesoriera. Ieri sera il nuovo Consiglio direttivo ha incontrato il sindaco di Signa Giampiero Fossi.

“Ho particolarmente apprezzato la volontà del nuovo Consiglio direttivo di incontrarmi in Comune non appena sono state riassegnate tutte le cariche. La Pro Loco - ha detto il primo cittadino - rappresenta per la nostra Amministrazione comunale un’associazione davvero importante con la quale progettare insieme eventi, manifestazioni e appuntamenti di grande rilievo, un partner fondamentale per la crescita culturale e turistica. Per questo, dopo aver augurato buon lavoro a tutta la nuova squadra, già ieri sera con la Presidente Pancani e gli altri componenti del consiglio, ci siamo subito messi al lavoro in vista dei molti incontri previsti per il periodo estivo, gli eventi per i settecento anni della conquista del Castello di Signa e poi per delineare, fin da ora, il prossimo cartellone della Fiera di Signa. La Pro Loco rappresenta una risorsa fondamentale per la promozione e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura della nostra città. Per questo, anche per i prossimi anni, posso assicurare che continuerà, pienamente, la fattiva collaborazione per continuare a sviluppare, congiuntamente, attività e progetti, dalla valorizzazione della memoria storica alla promozione del territorio”.

Una rinnovata collaborazione, tra la Pro Pro Loco e il Comune di Signa sottolineata con favore anche dalla presidente Pancani. “In primo luogo - ha detto - mi sento di ringraziare tutti i nostri soci che si sono recati alle urne, in totale 68 soci elettori, di cui 48 in presenza e 20 per delega e poi tutto il Consiglio direttivo che ha sostenuto con forza la mia rielezione alla carica di presidente. Una scelta, ed un impegno, che mi onora e continua a caricarmi di grande responsabilità. E poi voglio ringraziare il precedente Consiglio direttivo con il quale abbiamo ben operato negli ultimi anni per portare avanti idee e progetti e il sindaco di Signa Giampiero Fossi per l’ampia disponibilità, subito accordata, di continuare a lavorare insieme nellla realizzazione tutte quelle iniziative, che noi desideriamo siano sempre più ambiziose, utili a favorire il benessere sociale e culturale della nostra città. Da questo nuovo mandato, tra l’altro, il consiglio direttivo rimarrà in carica quattro anni e non più tre come era avvenuto in passato. Per questo ci impegneremo, ancora di più, e con maggior entusiasmo, per far crescere la Pro Loco e confermare il suo radicamento sul territorio come realtà strategica”.

