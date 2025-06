Alia Multiutility annuncia l’apertura di un nuovo Punto Alia nel Comune di Buggiano, operativo a partire da martedì 10 giugno 2025.

Lo sportello sarà collocato all’interno del Palazzo Comunale, in piazza Matteotti 1, nei locali che ospitavano anche l’Infopoint comunale, in una posizione facilmente accessibile e centrale per i cittadini.

Il Punto Alia sarà aperto ogni martedì, dalle ore 09:00 alle 13:00, e rappresenta un importante presidio territoriale per offrire un’assistenza diretta, tempestiva e qualificata in merito ai servizi gestiti da Alia.

Presso lo sportello i cittadini potranno gestire tutte le pratiche relative alla nuova Tariffa Corrispettiva, la tariffa in linea con quanto richiesto dalla normativa europea, che implica una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella separazione degli scarti e nella tutela dell’ambiente.

Per gli utenti al Punto Alia sarà, inoltre, possibile ritirare gratuitamente le attrezzature per la raccolta differenziata, come contenitori, sacchi e materiali informativi, segnalare disservizi o richieste specifiche in merito alla gestione dei rifiuti sul territorio comunale, attivare, modificare o disdire i servizi ambientali offerti da Alia, con il supporto diretto del personale incaricato.

Questa nuova apertura si inserisce all’interno del percorso di potenziamento del rapporto con il territorio e con i cittadini, per facilitare l’accesso ai servizi e promuovere una gestione dei rifiuti più consapevole, efficiente e sostenibile.

L’attivazione del Punto Alia a Buggiano è frutto della collaborazione tra Alia e l’Amministrazione Comunale, che insieme lavorano per offrire strumenti concreti e servizi di prossimità a beneficio della comunità.

Fonte: Alia - Ufficio stampa