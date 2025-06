Pontedera, 'Va' dove ti porta il bus': Premiati gli studenti della scuola Dante Alighieri

L’amministrazione comunale di Pontedera assieme ad at-autolinee toscane ha voluto dare un riconoscimento esplicito alle bambine e ai bambini che hanno svolto, con profitto, il progetto Va’ dove ti porta il bus 2025.

La cerimonia di premiazione, a cui hanno partecipato per il Comune di Pontedera gli assessori alla mobilità Mattia Belli e alla scuola e alla cultura Francesco Mori e per at-autolinee toscane il coordinatore dell’area Marketing e comunicazione interna del Dipartimento Nord Riccardo Nannipieri, si è svolta presso la scuola Primaria Dante Alighieri. Protagonisti le studentesse e gli studenti della Classe V della maestra Mimma Rosaria Murgia, accompagnati da Virginia Cirillo, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Pacinotti di Pontedera.

“Vedere questo livello di entusiasmo e partecipazione fra i ragazzi, per at è il miglior riconoscimento - spiega Nannipieri –, perché dimostra che la nostra intuizione di avvicinare anche i più giovani alla mobilità collettiva in nome della sostenibilità ambientale si sta dimostrando vincente. Per questo voglio ringraziare la scuola dante Alighieri per la partecipazione attiva, la Direzione scolastica regionale che ha sposato fin da subito il nostro progetto, e il Comune di Pontedera sia per il sostegno di oggi, ma soprattutto perché da tempo sta portando avanti politiche attive di incremento e promozione del trasporto pubblico su bus”.

A ogni studentessa e a ogni studente è stato consegnato, un attestato di partecipazione (si veda allegato), firmato dal Presidente di at Gianni Bechelli, “per aver imparato a muoversi per la città in modo ecologico, comodo e sostenibile”.

L’altro premio è che i lavori delle bambine e dei bambini della V Alighieri verranno esposti come pendini (si veda allegato) in tutti i bus at in servizio a Pontedera.

“Sensibilizzare i bambini all'uso del trasporto pubblico – commenta Mattia Belli, assessore alla mobilità urbana - è fondamentale. Da subito, come Comune, abbiamo aderito a questa bella iniziativa che sposa in pieno la nostra azione amministrativa di incentivare l'uso del bus per ogni fascia di età, avendo messo in piedi, grazie alla collaborazione con Autolinee Toscane, linee di navette che coprono l'intero territorio comunale".

Nell’occasione è stato presentato anche il poster (si veda allegato), con i disegni realizzati dagli studenti dall’ex V dell’insegnante Stefania Ricci, con la mappa del servizio urbano di Pontedera per il progetto Va’ dove ti porta il bus 2024.

“Voglio fare i complimenti ad at per questo progetto che ha coinvolto centinaia di alunni in tutta la Regione e che ha interessato da vicino anche Pontedera - conclude Francesco Mori, assessore alle politiche educative -. È giusto sottolineare il senso di appartenenza alla comunità, che passa anche dall'uso consapevole di un mezzo di spostamento che diventa luogo di socialità e amicizia".

Il progetto di at-autolinee toscane “Va’ dove ti porta il bus”, che quest’anno ha visto la partecipazione di ben 60 classi e 1200 bambini, è una iniziativa rivolta alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della secondaria di 1° grado, realizzato con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale, finalizzato ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornendo gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando così un senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l'immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di “bene pubblico” per la collettività.

Fonte: (AT) Ufficio Stampa

Notizie correlate