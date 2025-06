Cresce e si potenzia il Servizio di pronto intervento per le emergenze-urgenze sociali

Cresce e si potenzia la rete del Seus, il pronto intervento del servizio sociale. Il servizio, che permette di fronteggiare h24 e 365 giorni all’anno le situazioni gravi e improvvise sotto il profilo sociale, si avvicina sempre di più a garantire una copertura regionale.

Varato nel 2018 a titolo sperimentale, il servizio ha già dato ampia prova della sua utilità: sono oltre 2.000 gli interventi effettuati nel 2024 con i quali si sono potuti fronteggiare con immediatezza casi di maltrattamenti familiari, violenze di genere, situazioni di estrema povertà e disagio. Il servizio viene attivato non dal cittadino, ma da soggetti pubblici: gran parte delle richieste di intervento giungono da ospedali e pronti soccorso (ben 804 nel 2024), il resto prevalentemente dai servizi sociali territoriali, dalle forze dell’ordine e dalla polizia municipale.

Da quest’anno il servizio è pronto a un ulteriore cambio di passo: alle 18 Zone distretto in cui è già attivo, si aggiungeranno nel mese di giugno Versilia e Piana di Lucca dove è in fase di attivazione, mentre anche le zone Valle del Serchio, Apuane e Pisana sono prossime all’ingresso: stanno infatti ultimando la preparazione tecnica per l’ingresso nel sistema.

Per sostenere questo servizio la Regione Toscana, così ha deliberato la giunta regionale su proposta dell’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, interverrà economicamente anche quest’anno destinando 718.000 euro per coprire le spese di gestione della Centrale operativa del servizio.

“In questi anni di sperimentazione - è il commento dell’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli – abbiamo potuto constatare il valore di questo servizio, che permette di attivare una risposta immediata in caso di situazioni gravi sotto il profilo sociale. Si tratta di un servizio che abbiamo fatto crescere e che adesso è presente in gran parte della regione. L’obiettivo, la cui prospettiva è a questo punto imminente, è quello dell’attivazione su tutto il territorio regionale”.

“Crediamo sia stata una scelta giusta – ha proseguito - che la Toscana ha perseguito per prima in Italia, perchè il Seus permette di integrare la risposta sociale con quella sanitaria, valorizza tante professionalità degli assistenti sociali a livello territoriale, anche in collaborazione con il terzo settore, e permette una continuità fondamentale tra l’evento che ha determinato l’intervento e la presa in carico dei servizi sociali”.

Ma come funziona il Seus? Chi può attivarlo? In che casi interviene? Vediamo in sintesi le caratteristiche del pronto soccorso sociale.

Quando viene attivato il Seus

Tra le motivazioni più frequenti ci sono esplosioni di alta conflittualità in nuclei familiari fragili, episodi di violenza e maltrattamento di donne o di persone anziane, manifestazioni di grave malessere in ragazzi e adolescenti, improvviso abbandono o stato di solitudine di persone non autosufficienti o gravemente disabili. In situazioni come queste, per le quali un intervento sociale è necessario e indifferibile, questo servizio garantisce l'attivazione tempestiva di un pronto intervento di sostegno per garantire una stabilizzazione della situazione, o per evitare un suo peggioramento o un rischio per l'incolumità della persona coinvolta.

Come funziona

Il Seus non viene direttamente attivato da un cittadino: le segnalazioni partono dai soggetti pubblici (servizi sociali territoriali, forze dell'ordine, il dipartimento dell'emergenza urgenza sanitaria e altri servizi sanitari) e da altri soggetti del territorio che si trovino di fronte ad una situazione di emergenza-urgenza sociale personale o familiare. Per tutti questi soggetti è disponibile un numero verde unico regionale gratuito attivo h24 e 365 giorni all’anno. A seguito della segnalazione, la Centrale operativa del Seus effettua la valutazione professionale e fornisce una assistenza immediata per la fase emergenziale attraverso l’attivazione delle professionalità necessarie costituite direttamente sui territori (Unità territoriali di emergenza urgenza). L’intervento si conclude con l’affidamento della persona al servizio sociale competente e agli altri servizi necessari, nel primo momento utile per garantire la continuità della presa in carico.

Tipologia dei servizi richiesti

Il Seus viene attivato soprattutto a seguito di criticità legate a gravi episodi di conflittualità familiare come maltrattamenti o casi di abbandono, in situazioni di povertà con forme di grave disagio abitativo o di carenza di mezzi di sostentamento (313), in casi gravi di non autosufficienza o disabilità che determinano abbandono o solitudine, in situazioni da Codice rosa, e quindi violenza di genere, abusi e sfruttamento sessuale, in casi di minori esposti a grave rischio.

Dove è presente

Attualmente il Seus è attivo in 18 su 28 ambiti territoriali:

Empolese-Valdarno inferiore, Valdinievole, Fiorentina nord ovest, Fiorentina sud est, Pistoiese, Pratese, Mugello, Senese, Bassa Val di Cecina Val di Cornia, Colline dell'Albegna, Amiata grossetana Colline metallifere Grossetana, Alta Val di Cecina Valdera, Alta Val d'Elsa, Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese, Livornese, Aretina, Versilia, Piana di Lucca.

Fonte: Regione Toscana

