"Puccini 100", musica e dibattiti all'Istituto Comprensivo di Montespertoli

Sabato 7 giugno, dalle ore 10 presso l’Istituto Comprensivo di Montespertoli, al plesso Renato Fucini, si terrà la giornata-evento conclusiva del progetto "Puccini 100: Genio e Innovazione", ideato dalla scrittrice e progettista culturale Giovanna M. Carli, con la direzione della dirigente scolastica Sara Missanelli che ha il Patrocinio del Comune di Montespertoli ed è stato realizzato in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana nell'ambito della Festa della Toscana 2024.

"Giacomo Puccini - ha sottolineato la dottoressa Daniela Di Lorenzo, assessore Istruzione, Famiglia, Infanzia, Sanità e Solidarietà del Comune di Montespertoli - è uno dei più grandi compositori italiani di opere liriche noto per le sue opere che hanno catturato l'immaginazione del pubblico per oltre un secolo. Ringrazio la professoressa Carli e la nostra Dirigente Missanelli per questa straordinaria iniziativa che definirei educativa, perché utilizza la vita e le opere di Giacomo Puccini come punto di partenza per esplorare temi importanti come la formazione, i diritti e le libertà".

L’iniziativa, che ha visto coinvolte le classi dell’istituto per tutto il secondo quadrimestre, celebra, infatti, i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini (1924–2024) con un ricco programma di musica dal vivo, laboratori, approfondimenti e riflessioni sul tema dei diritti, della creatività e dell’identità culturale.

"Si sostanzia - ha commentato la dottoressa Sara Missanelli, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Montespertoli - come un percorso formativo tra musica e cittadinanza di cui ringrazio per l'attuazione tutti i docenti e la professoressa Carli per la professionalità dimostrata nel mettere a frutto le competenze delle nostre studentesse e dei nostri studenti".

Attraverso lezioni, laboratori di scrittura creativa, reading, concerti e un e-book multimediale, i ragazzi hanno potuto esplorare, infatti, non solo l’opera musicale del grande compositore toscano, ma anche la sua biografia, fatta di talento, sfide, ostacoli e affermazione personale.

Particolare attenzione è stata data al ruolo delle donne nelle opere pucciniane, alle questioni di genere e ai temi delle libertà individuali ed espressive, rendendo il progetto fortemente attuale e interdisciplinare.

Il progetto si è avvalso della collaborazione della pianista Maria Rosaria Donadio, del maestro Massimo Annibali e dei musicisti della Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”, con il supporto dell’Accademia Musicale “Amedeo Bassi” per alcune esibizioni speciali riguardanti il reading "Tre voci, un grido" contro la violenza sulle donne, scritto dalla stessa Carli.