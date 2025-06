Referendum, a Montespertoli aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale e parcheggi dedicati per i votanti

Domenica 8 e lunedì i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi riguardanti tematiche centrali per il mondo del lavoro e della cittadinanza.

I cinque quesiti -che si ricorda sono abrogativi, ovvero chiedono il ripristino delle normative precedenti mediante la cancellazione di alcune norme attuali- riguardano:

1) Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti: Si propone, attraverso l’abrogazione di un decreto del Jobs Act sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, il ripristino della possibilità di reintegro del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamento illegittimo.

2) Indennità per licenziamenti nelle piccole imprese: L’obiettivo è eliminare il tetto massimo all'indennità per licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di 15 dipendenti, consentendo al giudice di determinare l'importo senza limiti predefiniti.

3) Contratti a termine: Si propone di abrogare alcune norme contenute nel Decreto Legislativo , n. 81, che regolano la possibilità di instaurare contratti a tempo determinato e le condizioni per le proroghe e i rinnovi.

4) Responsabilità solidale negli appalti: Il quesito chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore, per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5) Cittadinanza italiana per stranieri: Attraverso tale quesito si propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per poter richiedere la cittadinanza italiana.

Aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale

Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di smarrimento, furto o deterioramento, l’Ufficio Elettorale comunale (Piazza del Popolo 34) sarà aperto in via straordinaria nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 6 e 7 giugno : dalle 09:00 alle 18:00 (orario continuato)

: dalle 09:00 alle 18:00 (orario continuato) 8 giugno : dalle 07:00 alle 23:00

: dalle 07:00 alle 23:00 Lunedì 9 giugno: dalle 07:00 alle 15:00

Il rilascio dei duplicati avverrà previa presentazione di una dichiarazione da parte dell’interessato e, se possibile, riconsegna della tessera danneggiata.

Parcheggi per i votanti

Per agevolare l’accesso ai seggi:

Nel Piazzale Lotti saranno riservati posteggi gratuiti a sosta breve (30 minuti) per gli elettori, con rilascio di un tagliandino all’ingresso (lato via Taddeini) da esporre sul cruscotto.

saranno riservati per gli elettori, con rilascio di un da esporre sul cruscotto. Per le persone con disabilità, saranno riservati posti su Largo Mazzoni (davanti all’entrata Coop), sempre con accesso da via Taddeini.

(davanti all’entrata Coop), sempre con accesso da via Taddeini. In caso di necessità, sarà consentito l’accesso fino al seggio da Largo Mazzoni per i mezzi utilizzati da persone con difficoltà motorie.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa