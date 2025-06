Sergio Mattarella alla Cittadella della Pace di Rondine

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto alla Cittadella della Pace di Rondine, alle porte di Arezzo, per l’inaugurazione del festival del conflitto “YouTopic Fest 2025”. Durante la giornata, dialogherà con giovani provenienti da zone di guerra e di conflitto – israeliani e palestinesi, russi e ucraini, e molti altri – che a Rondine vivono e studiano insieme come amici e non come nemici.

Secondo gli organizzatori, oltre 7mila persone, per lo più giovani e giovanissimi, hanno preso parte alla marcia della pace “In cammino per la pace”, un percorso di 10 chilometri da Arezzo fino a Rondine.

A dare il benvenuto al Capo dello Stato ci sono stati il fondatore e presidente di Rondine, Franco Vaccari, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, il sindaco Alessandro Ghinelli, il prefetto Clemente Di Nuzzo e il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Andrea Migliavacca. Presenti anche il segretario generale della Cei, Giuseppe Baturi, il cardinale Gualtiero Bassetti e il presidente della Fondazione Cr Firenze, Bernabò Bocca. Attesa anche Liliana Segre, che non ha potuto partecipare di persona, ma la giornata vede la presenza dei suoi tre figli.

