Tentano di forzare un furgone portavalori parcheggiato, arrestati due giovani

Martedì 3 giugno, la polizia di Firenze ha sorpreso in flagranza due giovani — un 20enne milanese e una 17enne livornese — mentre tentavano di forzare un furgone portavalori nel parcheggio dell’Esselunga di via Canova. I due, agendo in concorso, sono stati notati dalla Squadra Mobile durante un servizio contro i reati predatori nella zona dell’Isolotto.

Il 20enne cercava di forzare la serratura con delle forbici da elettricista, mentre la ragazza faceva da palo. Alla vista dei poliziotti in abiti civili, la ragazza ha dato l’allarme, ma entrambi sono stati subito bloccati.

Il 20enne, con precedenti simili, è stato arrestato e l’arresto è stato convalidato: per lui è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La 17enne, incensurata, è stata denunciata a piede libero. Le accuse dovranno essere valutate nel successivo processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.