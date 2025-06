Traversi & Tartufi: San Miniato accoglie il raduno Smart tra colline e sapori

Quella di domenica per San Miniato sarà una giornata di novità, visto che per la prima volta nella Città della Rocca e del tartufo bianco passerà "Traversi & Tartufi", un raduno monomarca che ha come protagonista assoluta la Smart. In cabina di regia Alessandro Ristori e Federico Caponi, ormai molto collaudati per quanto riguarda la valorizzazione e la personalizzazione della famosa citycar.

Il programma prevede l’arrivo in Piazza della Repubblica (per i sanminiatesi Piazza del Seminario) a partire dalle 8.30 circa; qui gli appassionati e i semplici curiosi potranno recarsi per vedere le Smart in tante versioni, tutte molto originali e particolari. "Traversi & Tartufi" sarà una giornata davvero speciale, pensata per chi condivide la passione per le Smart e ama immergersi nella natura, senza rinunciare ai piaceri della buona cucina. L’evento si aprirà con l’esposizione delle Smart, una sorta di “briefing” conviviale tra appassionati, che farà da preludio a una visita al laboratorio artigianale del Cantuccio di Federigo.

Dopo una passeggiata nel cuore del borgo di San Miniato, sarà la volta di un tour panoramico tra le dolci colline che circondano la cittadina. Il tutto si concluderà con un pranzo conviviale e un brindisi presso la suggestiva Locanda San Lorenzo, per celebrare insieme una giornata all’insegna di motori, gusto e paesaggi unici. Special guest dell’iniziativa – che si avvale del patrocinio dell’amministrazione comunale e della collaborazione di Fondazione San Miniato Promozione - sarà Claudio Quercioli, che ha deciso di girare il mondo e di conoscerlo proprio con la sua Smart, attraversando in lungo e in largo l’Europa ma anche l’Asia. Un quarantenne che si è fatto conoscere oltre i confini italiani per aver unito la sua passione per il viaggio a quella per la Smart, protagonista del raduno di domenica.

Fonte: UFFICIO STAMPA FONDAZIONE SMP

