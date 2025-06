Tutto pronto al parco di Serravalle per il Jump Festival

Alcuni giovani seguono i profili social e non vedono l’ora di trascorrere serate uniche nel cuore del parco di Serravalle a Empoli. La macchina organizzativa è già al lavoro, le date ci sono, i protagonisti anche di questa edizione lasceranno il segno. C’è solo da aspettare poche settimane e sarà “Jump festival” dal 25 al 29 giugno 2025.

Cinque giorni nella natura tra spettacoli, musica che farà cantare, ballare, live show irripetibili per serate sotto cieli stellati che coinvolgeranno proprio tutti, dai giovani agli adulti. Ingresso libero.

Apriranno la kermesse i Trimand (mercoledì 25 giugno), poi sarà la volta di Azzurro Dj Set (giovedì 26 giugno), Combinazione (venerdì 27 giugno), Italians A Go-Go (sabato 28 giugno) e per chiudere, un viaggio nel passato con Voglio tornare negli anni 90 (domenica 29 giugno).

Per chi vorrà, è presente un’area food dove si può trovare un po di tutto: antipasti toscani, primi piatti, hot dog, lampredotto, arrosticini e molto altro. Inizio spettacoli alle 21.

In pillole ecco chi sono i protagonisti.

I TRIMAD. Una band che ha segnato la scena musicale italiana con il suo stile unico. Il gruppo nasce nel 1988 a Montespertoli (FI) dall'incontro tra Diego Conforti (voce), Maurizio Firenze (chitarra), Roberto Cantagalli (batteria) e Marco Bagnoli (basso). Tutti provenienti dalla Valdelsa. Il loro stile iniziale oscillava tra Dark e Metal, per poi evolversi in un Punk'n'roll alla Toscana, caratterizzato da testi che mescolano disagio giovanile e ironia.

Nel corso degli anni hanno pubblicato sei album e consolidato la loro presenza nel panorama musicale italiano. Il loro primo vinile, ormai una rarità, è diventato un oggetto da collezione per gli appassionati del genere.

Nel 1991, intraprendono un tour straordinario nell'Unione Sovietica, esibendosi in sei città. Questo periodo coincide con un momento storico di grande fermento e cambiamento per il paese, e la loro musica diventa un simbolo di libertà e speranza per molti giovani sovietici.

Nel 1994, partecipano al festival Arezzo Wave, dove vengono selezionati tra oltre 1200 gruppi. Questa partecipazione li porta a esibirsi in tutta Italia, ampliando notevolmente la loro base di fan e consolidando la loro reputazione nella scena musicale nazionale.

Dopo un decennio di inattività, nel 2024 tornano a esibirsi dal vivo con una nuova formazione: i fondatori, Diego Conforti, Maurizio Firenze e Roberto Cantagalli.

AZZURRO DJ SET. Il format nasce nel 2016 da un’idea di Tommaso Gherardi, meglio conosciuto come Fritz Orlowksi dj- socio di Francesco Corsagni dello storico la:limonaia club e promnoter di concerti e festival. Fritz e l’altro resident in consolle, Gruvy dj, puntano a far festa selezionando e mixando esclkusivamente pezzi italiani spaziando tra cantautorato, hit elettroniche e successi nazional-popolari.

Azzurro dj set è la festa italiana che fa ballare le piste dei club, esalta e fa cantare dall’inizio alla fine il pubblico. Ora una hi anni ’80, poi l’uiltimo tormentone pop da sing-along: il risultato non cambia e resta stampato sui volti contenti di coloro che restano fino alla fine della serata. ‘Azzurro dj set’ può seguire un live show oppure essere il protagonista unico della serata. La forza? Sta tutta nel lavoro di squadra e nella compenetrazione tra musica, visual e foto.

Il team è composto da Fritz Orlowksi dj (Tommaso Gherardi), Gruvy dj (Emanuele Giaconi), Marsplanetelo Vj (Marcelo Martini) e Il Sarva fotografo (Giacomo Salvadori).

ITALIANS A GO-GO. Tra lanci di galatine, spumante e zucchero filato, Italians A Go-Go è un party a metà strada tra la balera e la Milano da Bere in cui si cantano e si ballano, in ordine temporale dagli anni Sessanta ad oggi, tutti i più grandi successi della musica italiana. Il format nasce da un'idea di Antonio Ciulla (Ciulla), con la collaborazione di

Francesco Ferrari (Rugo) allo zucchero filato e viene sviluppato da Fabio Cipollini (Cipo, di Cecco e Cipo).

Italians A Go-Go si presenta essenzialmente come un dj set composto da due digei (Ciulla e Cipo) con relative postazioni formate da consolle e computer che, oltre a presentare un look eccentrico ed adeguato al contesto, brindano con una bottiglia di champagne e intrattengono il pubblico trasmettendo musica, tra bolle di sapone e brillantini, lanci di caramelle, palloncini e magliette del marchio Italians A Go-Go.

Ai due dj si aggiunge la figura dello zuccheraio (Rugo) il quale, durante tutta la durata della performance, produce e distribuisce zucchero filato per chiunque ne farà richiesta.

Italians A Go-Go si avvale della proiezione di video e contenuti cinematografici inerenti al mondo dello spettacolo e della musica italiana degli anni Settanta, Ottanta e non solo.

COMBINAZIONE. È il trio iconico formato da Mario Più, Luca Pechino e Ricky Le Roy, pionieri dell’elettronica italiana. Con il loro sound inconfondibile e l’energia travolgente, fanno vibrare i dancefloor più alternativi e trasgressivi d’Italia, conquistando da anni il cuore dei clubber.

Un progetto che unisce tre leggende della nightlife italiana: veri pionieri della scena elettronica, sono simbolo di libertà, trasgressione ed energia pura. La loro musica ha segnato un’epoca nei club più iconici d’Italia, tra techno, progressive e sperimentazioni sonore. Ogni loro performance è un viaggio potente che accende il pubblico e lascia il segno. Con Combinazione, la notte diventa rito, passione e pura vibrazione.

VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90. La macchina del tempo si è accesa per portare il grande pubblico di Empoli in un viaggio emozionante attraverso gli anni '90, un tuffo nel passato capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un'epoca indimenticabile. Il più grande live show d’Italia di musica anni ‘90. Più di 200 date già confermate da maggio a settembre 2025 e il 29 giugno arriveranno con tutta l’energia di quel decennio che ha cambiato la storia della musica, proprio al parco di Serravalle per una serata autentica e irripetibile.

Per informazioni contattare: associazionejumplive@gmail.com Roberto 331 9749060 e Luca 334 8092835

Promotore dell’evento, l’associazione Jump Live. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Empoli.

Fonte: Ufficio stampa