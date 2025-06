Empolese Valdelsa e sicurezza sul lavoro, nasce Commissione speciale. Il Pd: "Primo passo verso un osservatorio ufficiale"

Si è tenuta ieri sera la seduta di insediamento della Commissione speciale per la costituzione di un Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

"È stato compiuto il primo passo ufficiale - spiega Gianni Bagnoli, consigliere del gruppo consiliare Centro Sinistra per l'Empolese Valdelsa e presidente della commissione lavoro, eletto coordinatore della Commissione -. La Commissione si occuperà di definire composizione, obiettivi specifici e regole di svolgimento dell'Osservatorio, tramite il quale nel nostro territorio sarà possibile porre sempre più l'attenzione su una tematica tanto fondamentale quanto tristemente attuale per lavoratori, lavoratrici e imprese".

"Facciamo i migliori auguri di buon lavoro alla commissione, alla presidente Susanna Rovai e alla vice presidente Daniela Vallini, ed esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, che permette di iniziare un percorso voluto da tutto il Consiglio dell'Unione con una recente votazione all'unanimità. È inoltre motivo di grande soddisfazione l'elezione di Gianni Bagnoli" aggiunge Giorgio Benassi, capogruppo Centro Sinistra per l'Empolese Valdelsa.

"Infortuni e morti sul lavoro sono una piaga che è necessario impegnarsi a fermare con ogni mezzo possibile, a partire all'attenzione concreta della politica, per arrivare alla formazione e a controlli serrati sui luoghi di lavoro, passando per modifiche normative che rendano effettivamente più stringente il quadro legislativo in questo ambito - dichiara Bagnoli -. Un esempio in questo senso è rappresentato dalla responsabilità in solido delle aziende appaltanti rispetto alla sicurezza sul lavoro, tema oggetto di Referendum i prossimi 8 e 9 giugno".

A Bagnoli si unisce Benassi per lanciare un appello al voto per i referendum di domenica e lunedì: "In coerenza con gli impegni assunti in questo percorso, e in generale con l'attività politica portata avanti in questi mesi, come gruppo consiliare invitiamo a partecipare al voto referendario e a votare Sì a questo come agli altri quesiti su lavoro e cittadinanza".

Fonte: Partito Democratico Empoli - Ufficio Stampa

