Università Popolare Ignazio Donati, si è chiuso il primo anno

Si chiude il primo anno accademico dell’Università Popolare Ignazio Donati. Nei giorni scorsi si è tenuta l’ultima lezione prima delle vacanze estive. «L'ultimo incontro sul rinascimento fiorentino che trattava della Cappella dei Magi affrescata da Benozzo Gozzoli è stato particolarmente affollato – commenta il presidente e rettore Paolo Tinghi –. Dopo la lezione ci siamo spostati in giardino per la foto di gruppo. Una foto da conservare tra quelle antiche dell'altra scuola, quella già a suo tempo frequentata qualche tempo fa. Il corso è andato bene e tutti sono stati promossi, ma c'è stato uno studente particolarmente meritevole che ha ricevuto un diploma di merito e d'onore. Don Luciano Niccolai ha sempre frequentato e ha anche fatto da preziosa guida alla pieve di Montopoli, interpretando così, al meglio, lo spirito dell'Università Popolare dove tutti siamo studenti e tutti si impara dall'esperienza e dal sapere dei compagni».

L’ultima lezione per questo anno scolastico si è chiusa con i saluti istituzionali e un arrivederci a dopo l’estate. «Grazie al rettore Paolo Tinghi – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini – il progetto dell’università poteva sembrare una scommessa all’inizio, ma oggi possiamo dire che è diventata una bellissima realtà. Il gruppo di studenti e di studentesse sono la dimostrazione di cosa significa fare una cultura accessibile a tutti, per tutte le età, le condizioni economiche e il percorso di studi. Grazie infinitamente per aver costituito un gruppo così bello e numeroso».

L’università popolare è nata a febbraio e in pochi mesi ha raggiunto il numero di 80 iscritti. L’appuntamento è al prossimo autunno quando riprenderanno le lezioni nella sala della biblioteca comunale di Montopoli.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa