Al Politeama lo spettacolo 'Polvere' sulla crisi tra uomo e donna

Dopo l’apertura ufficiale della 21a edizione del Festival “Piazze d’armi e di città”, affidata a Tullio Solenghi , gli appuntamenti dell’estate poggibonsese continuano portando artisti e spettatori in piazza Rosselli (Politeama dehors), al Cassero della Fortezza e nello stesso Teatro Politeama.

Uno dei più importanti, sia per il tema trattato sia per il livello della produzione, è in programma martedì 10 giugno, alle 21, al Politeama. “Polvere, dialogo tra uomo e donna”, di Saverio La Ruina, pluripremiato e di grandissima rilevanza, darà il via alla sezione organizzata a cura del Festival Internazionale delle Ombre, 29a edizione, con la direzione artistica di Marcella Fragapane.

Il testo affronta uno dei temi più forti della nostra società, spesso liquidato con superficialità e indifferenza, relegandolo a questioni familiari e dinamiche interne alla coppia: la violenza sulle donne, un fenomeno ormai endemico che ogni giorno fa aumentare il numero già altissimo delle vittime.

“Polvere” non prende la questione di petto, anzi la aggira, cambia angolazione e punto di vista. Il tema delle violenze sulle donne è analizzato concentrandosi sui comportamenti ai quali purtroppo non si attribuisce una reale importanza, ma che costituiscono un insieme di umiliazioni e sopraffazioni alla base dei rapporti di potere all'interno della coppia.

“Le botte sono la parte più fisica del rapporto violento di coppia; l’uccisione della donna la parte conclusiva - sono le parole di un’operatrice di un centro antiviolenza -. Ma c’è un prima, immateriale, impalpabile, polvere evanescente che si solleva piano intorno alla donna, la circonda, la avvolge, ne mina le certezze, ne annienta la forza, il coraggio, spegne il sorriso e la capacità di sognare. Una polvere opaca che confonde, fatta di parole che umiliano e feriscono, di piccoli sgarbi, di riconoscimenti mancati, di affetto sbrigativo, talvolta brusco”.

“Non so quanto c’entri il femminicidio con questo lavoro - è il commento dell’autore e interprete Las Ruina -. Ma di sicuro c’entrano i rapporti di potere all’interno della coppia, di cui quasi ovunque si trovano tracce”.

Sul palco, insieme a Saverio La Ruina, nella produzione di Scena Verticale, ci sarà Cecilia Foti. “Polvere” ha ottenuto moltissimi premi e riconoscimenti nel 2015, l’anno della sua prima presentazione, dal Premio Lo Straniero al Premio Enriquez, alla Drammaturgia Premio Enriquez, Miglior Attore Premio Annibale Ruccello alla drammaturgia.

Il Festival Internazionale delle Ombre propone tre appuntamenti. Oltre a quello del 10 giugno, “Polvere”, in programma ci sono altre due rappresentazioni.

Venerdì 13 giugno, alle 21.45, il Festival si sposta nel Cassero della Fortezza con Le Bakkanti, una produzione del Teatro di Napoli con il Teatro Nazionale, che vede in scena Sofia Russotto, Irma Ticozzelli e Val Wandja. Anche il lavoro di Denise Diaz Monsalvo, che riscrive il capolavoro di Euripide in chiave contemporanea, ha vinto numerosi premi e ottenuto importanti riconoscimenti.

Sabato 14 giugno, alle 21.45, ancora al Cassero, La bella e la bestia di Roberto Anglisani e Liliana Letterese, del Teatro Stabile d’Arte Contemporanea Il Baule Volante, con Letterese e Andrea Lugli, tratto dalla novella di Madame Leprince de Beaumont, chiude con una rappresentazione di grande valore la sezione curata dal Festival delle Ombre.

Alla programmazione del Festival Piazze d’Armi e di Città collaborano le associazioni Compagnia Adarte, Staccia Buratta, Amici di Staggia, Associazione Timbre e Music Pool in collaborazione con Via Maestra Centro Commerciale Naturale.

L’organizzazione e la promozione del Festival sono di Fondazione Elsa Culture Comuni, mentre la sua realizzazione è resa possibile dal finanziamento del Comune di Poggibonsi e del Ministero della Cultura, quest’ultimo con un contributo destinato alle iniziative del cartellone Discipline(s), nel quale si inserisce a pieno titolo anche l’intero Festival Piazze d’Armi e di Città.

Fonte: Ufficio stampa