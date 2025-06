'Stupidi e banditi – Due punto zero': Anna Meacci e la stupidità umana in scena

La forza più pericolosa della storia umana: la stupidità. “Stupidi e banditi – Due punto zero” è lo spettacolo che Anna Meacci porta in scena, in anteprima, lunedì 9 giugno nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, ospite della rassegna “Un palco in biblioteca”.

Appuntamento alle ore 21, la serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851.

Prendendo spunto dall’irriverente saggio di Carlo Maria Cipolla, “Allegro ma non troppo”, l’attrice, autrice e regista toscana svela un ampio catalogo di imbecillità umane.

Tra paradossi, logiche strampalate e riflessioni taglienti, lo spettatore è invitato a ridere, pensare e magari anche riconoscersi. Perché, come insegna Cipolla, “il numero di persone stupide è sempre maggiore di quanto si pensi”... e nessuno ne è immune.

Un viaggio comico e provocatorio attraverso i meccanismi della società, della storia e del pensiero umano, dove il confine tra razionalità e assurdo si fa sorprendentemente sottile.

Info e programma completo della rassegna “Un palco in biblioteca” sono disponibili sul sito ufficiale www.bibliosesto.it. Ricordiamo che alla Biblioteca Ragionieri è in corso la mostra “Le vie delle storie” dedicata all’editoria cinese per ragazzi, dalla tradizione alla modernità, dall’incisione al disegno, al graphic novel.

Fonte: Ufficio Stampa