Cade durante la gara ma non ricorda nulla: 12enne in osservazione a Pisa

Una bambina di 12 anni di Livorno è caduta da cavallo durante una prova in un centro ippico di Pisa. Si è subito rialzata, è risalita in sella e ha terminato regolarmente l’esibizione. Poco dopo, però, non ricordava nulla dell’accaduto. I compagni si sono accorti dell’amnesia e hanno avvisato un medico, che ha disposto il trasferimento all’ospedale di Pisa per accertamenti.

