Cerimonia delle candele 2025, 11 nuove socie per la Fidapa di Empoli

Continua a crescere il numero delle socie della sezione di Empoli della Fidapa BPW Italy (Federazione italiana donne arti professioni affari).

Il 2025 sigla l’ingresso di undici nuove socie, presentate nel corso della tradizionale Cerimonia delle Candele, che si è svolta, il 6 giugno, nella suggestiva dimora d'epoca Villa di Corniola, alla presenza delle massime autorità fidapine e delle istituzioni locali.

Le nuove socie sono: Maria Consiglia Buompane, Elenia Castellari, Marina Centrone, Federica Guerrieri, Jessica Magrini, Costanza Mancini, Renata Renucci Pierini, Benedetta Tofani. Tra le nuove elette vi sono anche Alessia Baroni, Samanta Panelli ed Erica Senesi.

La Cerimonia delle Candele è uno dei momenti più importanti dell’anno sociale, che simboleggia l’unione di tutte le donne del mondo, aderenti alla BPW International, di cui fa parte Fidapa. Il gesto simbolico di accensione delle candele esprime la condivisione dei valori e degli obiettivi, che determinano l’agire dell’associazione.

Nell’occasione è stato conferito il prestigioso riconoscimento di socia onoraria a Giulia Taddei, tra le fondatrici storiche della Fidapa di Empoli, nata ben 38 anni fa. La spillatura di socia onoraria è avvenuta dopo la presentazione della socia Theodossia Tziveli, che ha ripercorso le sue principali tappe biografiche, professionali e associative (a livello distrettuale e nazionale), ricordando quanto sia stato profondo, autentico e incisivo il suo impegno sul fronte della parità di genere e dell’uguaglianza dei diritti nel rispetto delle diversità.

A consegnare il titolo distintivo è stata la presidente nazionale Concetta Corallo, insieme alla presidente del Distretto Centro Grazia Marino e alla presidente della Sezione di Empoli Lucia Ceccanti.

“La nostra sezione è cresciuta tantissimo e il merito è di ogni socia, che vive e mette in pratica i valori fondanti della Fidapa - ha commentato Lucia Ceccanti -. Abbiamo ancora tanti progetti da realizzare - ha aggiunto - continueremo a impegnarci a favore delle donne per una società giusta e rispettosa di ogni essere umano”.

All’evento hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco del Comune di Empoli Alessio Mantellassi, con gli assessori Valentina Torrini, Maria Grazia Pasqualetti e Matteo Bensi, l’ex sindaca Brenda Barnini, la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli Maria Cira D’Antuono, le presidenti delle Sezioni Fidapa di Roma Campidoglio (Laura Giannuzzi), Prato (Catia Vannucci), Arezzo (Maria Cristina Salvini), il presidente del Rotary Club di Empoli Roberto Gelli, e la vice presidente Auser Toscana Daniela Tinghi.

La Fidapa di Empoli con le sue attuali 80 socie fa parte, insieme a 44 sezioni, del Distretto Centro, che comprende diverse regioni (Lazio, Marche, Toscana, Umbria). Fidapa BPW Italy è un’associazione composta da oltre 10mila socie e appartiene alla Federazione Internazionale Ifbpw (International federation of business and professional women). È articolata in 300 sezioni, distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti ed ha l’obiettivo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne, autonomamente o in collaborazione con altri enti e associazioni.

Fonte: Fidapa Empoli - Ufficio Stampa

