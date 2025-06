Poker di medaglie per Gianni Ragusa agli ottavi Giochi Mondiali Sportivi in Grecia

Impresa storica per Gianni Siragusa ai Giochi Mondiali Sportivi in Grecia: l’atleta di Colle di Val d’Elsa conquista quattro medaglie in due giorni e viene nominato "Atleta dei Giochi".

Giovedì 5 giugno, nella giornata inaugurale dell’atletica, Siragusa apre le danze con l’oro nei 5000 metri di marcia, dominando la gara dall’inizio e doppiando gli avversari. Poi arrivano il bronzo nel giavellotto e l’argento nei 100 metri, tutto nel giro di poche ore.

Il giorno seguente, venerdì 6, completa il suo capolavoro con un salto quasi da record e conquista l’oro nel salto in lungo.

Con 2 ori, 1 argento e 1 bronzo, Siragusa si conferma campione polivalente e orgoglio azzurro, lasciando il segno nella storia dei Giochi.