Consulta Giovanile di Vinci: Sindaco e Consigliere incontrano gli studenti sull’autobus per Empoli

Giovedì 5 giugno, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Lorenzo Micheli, consigliere delegato alle politiche giovanili del Comune di Vinci, hanno preso la corsa delle 7 e nell’autobus che porta gli adolescenti vinciani alle scuole superiori della vicina Empoli hanno incontrato i ragazzi spiegando loro come funziona il progetto, cosa vuol dire impegnarsi attivamente nella partecipazione in un’assemblea consultiva, spronandoli a leggere il bando che si trova sul sito e ad aderire.

La loro risposta è stata buona, e mossi da curiosità hanno chiacchierato con il primo cittadino e con il consigliere, esponendo anche la loro realtà, come e dove si ritrovano, come e dove vorrebbero divertirsi in maniera sana e costruttiva.

“Parlare con i ragazzi è stato interessante, perché sono emerse alcune problematiche che loro vivono quotidianamente, come quelle relative agli orari trasporto pubblico locale – ha raccontato il sindaco – oppure connesse alla mancanza di spazi adeguati dove ritrovarsi”.

“Invito tutti i ragazzi e le ragazze a partecipare alla Consulta – è l’appello di Lorenzo Micheli – perché è grazie a questa iniziativa di unione che la loro voce possa rispecchiare maggiormente quello che vogliono”.

L’avviso è rivolto ai giovani e alle giovani di Vinci che abbiano un’età compresa fra i 14 e i 30 anni --> https://www.comune.vinci.fi.it/novita/avviso-consulta-giovanile-vinci/

Sul sito del Comune di Vinci sono disponibili l’avviso, il regolamento e i moduli per la domanda di iscrizione, che dovrà pervenire entro le 12 del 16 giugno alla mail dedicata: consultagiovanile@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

