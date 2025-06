Presentato il manifesto della Festa Medievale di Monteriggioni: l’autore è Daniele Caluri

Nella suggestiva cornice del BarMaM, raffinato caffè adiacente al Museo Archeologico e parte integrante del complesso monumentale di Abbadia Isola (Monteriggioni), è stato presentato al pubblico il manifesto ufficiale della 32ª edizione della festa medievale “Monteriggioni di torri si corona”, in programma dal 3 al 6 luglio 2025.

L’autore dell’opera di quest’anno è Daniele Caluri, noto illustratore e fumettista livornese, tra i più apprezzati del panorama italiano contemporaneo.

Caluri si è formato nel solco della tradizione satirica toscana, esordendo giovanissimo sulle pagine del “Vernacoliere”, dove ha creato – insieme a Emiliano Pagani – il celebre personaggio di Don Zauker. Il suo stile unisce la precisione del disegno realistico alla forza narrativa del fumetto d’autore, con una spiccata vena ironica e graffiante. Ha collaborato con la Sergio Bonelli Editore realizzando tavole per serie di culto come Dylan Dog e Martin Mystère, distinguendosi per il tratto espressivo e la capacità di fondere storia e immaginazione in chiave visiva.

"Sono toscano e la Festa Medievale di Monteriggioni è una vera e propria istituzione della nostra regione – afferma Daniele Caluri –. È naturale, quindi, che essere stato chiamato a illustrare il manifesto dell’edizione di quest’anno è stato per me un piacere, prima ancora che un onore. Uno degli aspetti più stimolanti di questo incarico è stato ricercare, attraverso le forme e i colori, il modo per me più efficace per comunicare l’atmosfera di festa di questa grande kermesse".

"Siamo estremamente soddisfatti del contributo di Daniele Caluri – ha sottolineato il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. Il suo tratto inconfondibile ha saputo cogliere e reinterpretare con grande efficacia l’anima della nostra festa. Dopo il successo ottenuto con l’edizione del trentennale, abbiamo deciso di proseguire nella direzione di affidare a grandi artisti italiani l’identità visiva della manifestazione. È un investimento culturale che qualifica sempre di più il nostro evento".

Alla presentazione, oltre a Caluri, erano presenti il sindaco Frosini, Marco Valenti, assessore alla cultura, e Matteo Marsan, direttore artistico della festa.

"Ogni anno – ha ribadito Marco Valenti, Assessore alla cultura e al turismo di Monteriggioni – la festa richiama migliaia di visitatori da tutta Italia grazie a un ricco programma di spettacoli, rievocazioni, mercati storici e atmosfere medievali. Ma non ci limitiamo alla tradizione: cerchiamo sempre di introdurre elementi nuovi e stimolanti. Il manifesto di Caluri è un esempio perfetto di come l’arte contemporanea possa dialogare con la storia, restituendone una visione intensa e simbolica. Non è solo una locandina: è un racconto per immagini che anticipa l’esperienza immersiva che vivremo a luglio".

Fonte: Comune di Monteriggioni - Ufficio Stampa