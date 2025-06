'I bambini di Firenze per Gaza': in corteo a Roma con uno striscione di pace

Sono partiti in 62 da Firenze, di cui 28 tra bambini e bambine, portando con loro cartelli, disegni e uno striscione colorato con scritto “I bambini di Firenze per i bambini di Gaza”. Hanno raggiunto Roma per partecipare alla manifestazione nazionale per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Ma quella che era una piccola delegazione si è presto trasformata in qualcosa di più grande: lungo il corteo, il gruppo si è via via allargato grazie all’incontro con altre famiglie che hanno riconosciuto il messaggio e scelto di unirsi.

“È stato un momento emozionante – raccontano gli organizzatori del pullman –. Altre persone si sono avvicinate, ci hanno chiesto chi fossimo, hanno camminato con noi. Alcuni bambini si sono messi accanto ai nostri, reggendo insieme lo striscione. Senza proclami, solo con la forza dei gesti semplici”.

L’iniziativa è nata spontaneamente, pochi giorni prima della manifestazione, da un gruppo di genitori fiorentini. “I nostri figli ci hanno fatto domande su ciò che sta accadendo a Gaza – spiegano –. Invece di cambiare discorso, abbiamo deciso di costruire un’occasione per riflettere insieme, per dire che anche i più piccoli possono portare un messaggio di pace”.

I posti sul pullman si sono esauriti in meno di due giorni, grazie al passaparola tra famiglie e amici. “Un ringraziamento particolare – aggiungono gli organizzatori – va allo SPI CGIL, che ha scelto di sostenere concretamente l’organizzazione del viaggio e ha creduto da subito nel valore simbolico di questa presenza”.

Chi desidera restare in contatto o partecipare ad altre iniziative può scrivere a firenzexgaza@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa