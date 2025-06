Incidente sulla Statale 73 ad Arezzo: due donne ferite, una è grave. Traffico deviato

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente stradale ha causato la chiusura temporanea della strada statale 73 “Senese Aretina” nel tratto compreso tra il km 134,800 e il km 137,800, nel territorio di Arezzo, tra Pieve al Toppo e Ripa dell’Olmo, nel comune di Civitella in Val di Chiana.

Nello scontro, avvenuto poco dopo le 15, sono rimaste coinvolte due automobili. Il bilancio è di due donne ferite, una delle quali in condizioni particolarmente critiche. Una 50enne è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Careggi, mentre una 24enne, inizialmente portata al San Donato di Arezzo, sarà successivamente trasferita in un centro specializzato sempre tramite elisoccorso.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca, l’auto infermierizzata di Arezzo, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale, la circolazione è stata interdetta in entrambe le direzioni e deviata su percorsi alternativi con il supporto del personale su strada.

Notizie correlate