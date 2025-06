Nido Comunale 'La Coccinella': pubblicata la graduatoria e ampliati i posti disponibili per il 2025/2026

"È stata pubblicata la graduatoria definitiva con le assegnazioni dei posti al nido comunale La Coccinella per questo anno educativo 2025/2026, ha visto un incremento di posti -bambino a dormire, fino a 27. L’obiettivo primario che stiamo perseguendo come amministrazione - spiega Il Sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande – è una risposta alla richiesta del cittadino e l’abbattimento delle liste di attesa, attraverso un processo che vede nell’immediato, la creazione di ulteriori posti sonno, nell’ asilo già esistente sul territorio comunale per soddisfare la domanda. Nel medio periodo si aggiungerà l’apertura di una nuova struttura, nel complesso 0/120, che grazie al finanziamento del PNRR, porterà ad un incremento di 42 posti con una sezione dedicata ai lattanti.

Come amministrazione stiamo lavorando a soddisfare le richieste dei genitori, con aumento posti anche nella fascia oraria di uscita alle 18:00 e nel medio termine, con la realizzazione del nuovo nido comunale, con incremento posti, ad un abbattimento della lista di attesa, anche per adeguarsi alla repentina crescente domanda indotta dalla misura 'Asili Nido Gratis' della Regione Toscana, che ha portato un aumento delle domande.

Ritengo inoltre - conclude il Sindaco Manuela Del Grande- che i servizi debbano essere rimodulati, sulla base delle nuove esigenze che si creano con i cambiamenti dei ritmi e degli impegni lavorativi dei genitori. La società si è evoluta, e anche i servizi gestiti dal Comune per le famiglie debbano andare incontro alle mutate esigenze dei cittadini".

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa