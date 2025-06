'Notte prima degli esami' proiettato in piazza a Firenze su richiesta degli studenti

È diventato un film ‘cult’ e dal 2006, anno in cui è uscito nelle sale, continua ad accompagnare di generazione in generazione i giovani che si apprestano ad affrontare uno dei primi ‘traguardi’ verso l’età adulta, l’esame di maturità. “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi verrà proiettato venerdì 13 giugno in piazza del Carmine. L’iniziativa nasce dal confronto e poi da una richiesta vera e proprio di un gruppo di studenti di varie scuole superiori alla sindaca Sara Funaro, nello specifico dei licei Castelnuovo, Michelangelo, Machiavelli-Capponi, Galileo, Alberti Dante, Gramsci, Da vinci, Poggio imperiale, Gobetti Volta, Pascoli, Sacro cuore, Peano, Porta Romana, Duca d'Aosta, Rodolico, Marco Polo, Russell Newton. La loro volontà era avere un’occasione per tutti i ragazzi dell’ultimo anno delle superiori per vivere assieme questo momento così importante. E come, se non con la pellicola che negli anni ha raccontato più di tutte quella “notte di lacrime e di preghiere”, come dice l’omonima canzone di Antonello Venditti, anch’essa ormai grande classico, proprio a pochi giorni dall’inizio delle prove.

“Sarà una serata da vivere assieme con i nostri giovani, per condividere ansia ed euforia per questo traguardo, fare loro così il nostro in bocca al lupo in occasione di questo passaggio molto importante. – spiega la sindaca della Città metropolitana Sara Funaro – Ho accolto con grande piacere l’idea di un gruppo di studenti di avere una serata dedicata a questo momento così particolare con la proiezione di questo film che è ormai entrato nell’immaginario collettivo e che meglio di tutti racconta le emozioni di chi si avvicina all’esame di maturità. Sarà insomma un’occasione di incontro e condivisione, per questo abbiamo invitato tutti i maturandi delle scuole superiori della Città metropolitana”.

“L’idea è nata da un gruppo di ragazzi e abbiamo lavorato assieme a loro credendo molto in questa iniziativa. – spiega Mirco Rufilli, presidente del quartiere 1 – Vuole essere un’occasione per tutti i maturandi fiorentini per condividere questa ‘mitica’ notte, un po’ il passaggio tra adolescenza ed età adulta. ‘Notte prima degli esami’ è un film iconico che ormai è diventato il simbolo di questo momento così speciale. Siamo davvero contenti di ospitare questo evento in piazza del Carmine”.

“Tutto è cominciato dall’anno scorso, quando ci fu un primo incontro con la sindaca Funaro, allora ancora candidata, io e Niccolò Giachi, un altro ragazzo da cui è nata l’idea dell’evento, eravamo rappresentanti del liceo Castelnuovo – spiega Leonardo Artifoni, adesso studente al primo anno di Medicina all'Università degli studi di Firenze, tra i promotori dell’iniziativa – Un dialogo che è poi continuato nei mesi a seguire con la sindaca e con il presidente del quartiere 1, a loro abbiamo manifestato come a noi maturandi dello scorso anno fosse mancato del tutto un momento di condivisione collettiva, in cui vivere assieme tutte quelle emozioni, la paura, l’incertezza che attraversano i maturandi prima dell’esame. Il nostro è un gruppo di studenti che si è creato lavorando a un progetto, una app, che si chiama Connected e che abbiamo implementato e messo a disposizione delle scuole superiori, prima solo di Firenze per poi essere estesa nei licei delle città italiane principali tra cui oltre a Firenze anche Milano, Roma, Bologna e Torino. Un gruppo che è cresciuto a dismisura coinvolgendo tantissimi licei cittadini e non solo. Pensavamo sarebbe stato impossibile invece siamo molto contenti di essere riusciti a raggiungere questo obiettivo, una serata nel cuore dell’Oltrarno, il quartiere fiorentino per eccellenza, da dove del resto tutto è partito”.

L’appuntamento è per venerdì 13 giugno alle 21,30 in piazza del Carmine. La proiezione è gratuita. L’iniziativa è promossa dalla Città metropolitana di Firenze e organizzata dall’associazione culturale Creazioni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa