Padel, impresa del Maluva Firenze: secondo posto in Serie A femminile e salvezza maschile

Il padel toscano festeggia i risultati della formazione neo promossa del Maluva - Centro Padel Firenze che chiude, la prima stagione di serie A, con un secondo posto assoluto al femminile e una salvezza al maschile

"Siamo davvero contenti e soddisfatti per quello che i ragazzi e le ragazze sono riuscite a fare - spiega Massimo Piazzini, sponsor e coordinatore delle squadre - tra l'altro sia in semifinale che in finale non potevamo contare su Giulia Cascapera infortunata e quindi avevamo una pedina in meno ma il secondo posto dimostra che siamo ad alti livelli nel femminile e la salvezza maschile è davvero un risultato straordinario visto il tasso tecnico di questo campionato. Un gruppo davvero unito che è riuscito a fare squadra"

La finale femminile ha visto l’Eschilo Sporting Village di Roma (sede della tre giorni finale) come teatro del match. Le ragazze del Milano Padel (seconde classificate nel 2024) erano favorite e l’hanno dimostrato, chiudendo in due set entrambi gli incontri di fronte alla pur ottima formazione fiorentina. Non c’è stata particolare storia nel primo, dominato dalle Giulia, Sussarello e Dal Pozzo, contro Patricia Martinez e Asja Bicchi, sconfitte con un doppio 6-2. Più equilibrato il secondo match: Francesca Campigotto e Carlotta Casali le hanno provate tutte per complicare la vita a Emily Stellato e Martina Parmigiani, ma le due giocatrici della nazionale sono comunque riuscite a prevalere, chiudendo 6-4 7-6 e regalando il primo scudetto alla società milanese.

FEMMINILE – FINALE SCUDETTO

Milano Padel b. Centro Padel – Maluva CPF (Firenze) 2-0

Sussarello/Dal Pozzo (M) b. Martinez/Bicchi (F) 6-2 6-2

Parmigiani/Stellato (M) b. Campigotto/Casali (F) 6-4 7-6

In semifinale Maluva – Centro Padel Firenze aveva superato il Villa Pamphili Team Cupra di Roma 2-1. Dopo l’1-0 toscano con Campigotto/Casali (6-4 6-4 a Pasini/Signorini) e il pareggio rivale arrivato dopo due soli game giocati in virtù del ritiro del duo Martinez/Cascapera (contro Livioni/Aima), a chiudere i conti ci hanno pensato Carlotta Casali e Lucia Martinez, comodamente a segno per 6-0 6-1 su Pasini/Livioni

PLAY-OUT MASCHILI – Turno decisivo

Il Centro Padel Firenze per rimanere in serie A aveva di fronte l'Eur Sporting Club Roma e se Gil e Andornino non avevano problemi a superare la coppia romana composta da Ales-Panicucci per 61 63 il match tra Arcangeli e Patracchini e Catini-Spurio è stato davvero avvincente con i fiorentini che vincono il primo set 63 i romani che prevalgono 76 nel secondo e il match viene deciso al tie break del terzo set con il team viola che può festeggiare la salvezza.

CPF Maluva (Firenze) b. Eur Sporting Club (Roma) 2-0

Arcangeli/Patracchini (F) b. Catini/Spurio (E) 6-3 6-7 7-6

Gil/Andornino (F) b. Ales/Panicucci (E) 6-1 6-3

Fonte: Ufficio Stampa