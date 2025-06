A Ponte a Egola torna il 36esimo il 'Palio del Cuoio': Tradizione, divertimento e buon cibo

Torna a Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il 36° Palio del Cuoio, che si svolgerà dal 22 al 29 giugno 2025 in Piazza Guido Rossa. Novità di quest’anno è l’abbinamento con la 1ª Sagra della Frittura e del Bombolone, che accompagnerà l’intera settimana con stand gastronomici attivi ogni sera a partire dalle ore 20:00 (sabato e domenica dalle ore 19:30), presso lo spazio esterno del Circolo ARCI C. Pannocchia.

Il programma è ricco di eventi, tra spettacoli, giochi, sfilate e musica, con il coinvolgimento diretto dei rioni (Il Ponte, Tognarino, Giuncheto, Leporaia, Le Fornaci) e delle associazioni del territorio. Tra i momenti clou, la Corsa dei Caratelli e la cerimonia di assegnazione del 36° Palio del Cuoio nella serata di chiusura, seguiti da uno spettacolo pirotecnico.Il Palio del Cuoio, nato nel 1988 dall’idea dal parroco Don Gino Frediani, è la principale manifestazione di Ponte a Egola. L'operosa e popolosa frazione del Comune di San Miniato in provincia di Pisa, Ponte a Egola è famosa per la concia della pelle anticamente lavorata con il tannino all’interno di botti di legno le quali venivano spostate sui piazzali delle concerie facendole rotolare su se stesse. Da qui ha avuto spunto ed origine il Palio del Cuoio, che si è fermato solo nel periodo covid. Nella veste di conduttore/presentatore ci sarà Daniel Guidi, volto noto degli eventi locali.

Il comitato del Palio si è nel frattempo rinnovato e vede il parroco don Federico Cifelli in qualità di presidente, quasi un tornare alle origini del Palio che fu inventato quasi 40 anni fa proprio da un collega e predecessore di Cifelli. La settimana dedicata ai caratelli e a tutto ciò che ruota attorno sarà resa possibile grazie a contributo di alcuni sponsor, tra cui: Unic, Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale (che ha messo a disposizione anche la sede per la conferenza stampa) e Consorzio Conciatori. Il Palio del Cuoio è patrocinato dall'amministrazione comunale e si avvale di Fondazione San Miniato Promozione per la divulgazione di tutti i vari eventi della settimana in questione.

Programma principali eventi:

Domenica 22 giugno, ore 21:30 – Sfilata dei Rioni

Lunedì 23 giugno, ore 20:00 – Presentazione dei Gropponi, assegnazione delle corsie e presentazione delle squadre dei Rioni (Giardino del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola)

Martedì 24 e mercoledì 25 giugno, ore 21:30 – Minipalio

Giovedì 26 giugno, ore 21:30 – “Movimento al Palio”, giochi per bambini con l’associazione ASD GAM in collaborazione con le scuole dell’infanzia M.Buonarroti e S.Spalletti

Venerdì 27 giugno, ore 21:30 – Serata musicale con GHZN Events e DJ Santi

Sabato 28 giugno, ore 21:30 – Corsa dei Caratelli Over 40 e Caratello Rosa

ore 23:00 – Tombolone

Domenica 29 giugno, ore 21:30 – Corsa dei Caratelli e assegnazione del Palio 2025

a seguire – Spettacolo pirotecnico

Ecco le dichiarazioni degli intervenuti:

Don Federico Cifelli (presidente comitato del Palio): Il programma mantiene i punti cardine di sempre, puntando ad aumentare il coinvolgimento della gente partendo dalle scuole e dai campi solari. Il groppone principale è stato dipinto da Giuliano Giuggioli, grazie alla regia di Filippo Lotti. Gli altri invece portano la firma delle scuole del territorio.

Cristiano Badalassi (vicepresidente comitato del Palio): Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per offrire insieme ai rioni una settimana di spensieratezza e divertimento alla gente di Ponte a Egola.

Daniele Petri (tesoriere comitato del Palio): Nonostante il periodo non semplice, il territorio ha risposto contribuendo a sostenere le nostre iniziative.

Simone Nieri (segretario comitato del Palio): Ci diamo l’obiettivo di allargare la platea di persone interessate al nostro Palio, partendo dal coinvolgimento delle giovani generazioni.

Azzurra Bonaccorsi (vicesindaca Comune di San Miniato): Un ringraziamento a chi ha lavorato finora per portare la manifestazione a questo livello e un augurio di proseguire lungo questo percorso di crescita a chi ne ha preso il posto.

Azzurra Gronchi (presidente Fondazione SMP): Ponte a Egola mette in campo tantissime iniziative per il proprio territorio e noi come fondazione siamo felici di dare una mano a farle conoscere e a promuoverle anche oltre i confini locali.

