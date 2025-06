"Parchi e strutture sportive resilienti alle alluvioni": la mozione del Centrodestra per Empoli

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli ha depositato in Consiglio Comunale una mozione per avviare la realizzazione di parchi giochi e strutture sportive resilienti alle alluvioni, un’iniziativa che punta a coniugare sicurezza, inclusione sociale e sostenibilità ambientale.

Una risposta concreta al rischio idrogeologico

La proposta nasce dalla consapevolezza che il territorio empolese è soggetto a rischio idraulico, aggravato dai cambiamenti climatici e dagli eventi atmosferici estremi sempre più frequenti. L’obiettivo è progettare aree gioco e impianti sportivi che possano resistere agli effetti delle alluvioni, garantendo la fruibilità anche in situazioni meteo avverse.

Chiavacci ha dichiarato: “Non possiamo più pensare alla progettazione urbana come se le alluvioni fossero eccezioni. Servono soluzioni nuove, che mettano al centro la sicurezza dei bambini e la qualità della vita urbana, senza rinunciare all’accessibilità e all’estetica”.

Esperienze europee e fondi disponibili

La mozione prende spunto da esperienze già attuate in città italiane ed europee come Ferrara, Ravenna, Amburgo e Rotterdam, dove sono stati realizzati

parchi sopraelevati, campi sportivi drenanti e strutture multifunzionali che svolgono anche un ruolo di protezione idraulica.

Poggianti ha aggiunto: “Sappiamo che ci sono fondi europei e nazionali a disposizione per progetti di questo tipo. È una proposta concreta e attuabile, che Empoli può cogliere con coraggio e visione. Il nostro impegno è anche coinvolgere la cittadinanza, le scuole, le associazioni locali per progettare insieme infrastrutture che rispondano davvero ai bisogni delle famiglie”.

I punti chiave della mozione

La mozione impegna Sindaco e Giunta a:

• Redigere uno studio di fattibilità per individuare le aree più a rischio e le migliori soluzioni progettuali;

• Garantire che le nuove strutture siano inclusive e accessibili, senza barriere architettoniche;

• Attivare canali di finanziamento pubblici e privati, anche a livello europeo;

• Coinvolgere la cittadinanza nella progettazione;

• Pianificare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle nuove strutture.

Chiavacci ha concluso: “Empoli ha bisogno di investire in spazi sicuri, moderni e pensati per durare. Oggi lanciamo una proposta concreta e realistica: rendere la nostra città più forte davanti alle sfide del clima, senza dimenticare i più piccoli”.

