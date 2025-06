Rufina, pronti i giardini rinnovati di via XXV Aprile e Pomino

L’Amministrazione Comunale di Rufina inaugurerà due importanti interventi di valorizzazione degli spazi pubblici attraverso la riqualificazione del giardino “Daniele Guidi”, in via XXV Aprile a Rufina e del giardino pubblico di Pomino.

Entrambi gli interventi hanno previsto la sostituzione di parte del verde esistente con la messa a dimora di nuove piante, nell’ottica di una maggiore sicurezza, sostenibilità ambientale e di un miglioramento complessivo della qualità del paesaggio urbano.

Nel giardino “Daniele Guidi” lo spazio è stato riorganizzato in due aree principali: un’area “food-relax”, attrezzata con nuovi tavoli, un pergolato, panchine e cestini e un’area ludica, dotata di giochi rinnovati o sostituiti e con l’introduzione di attrezzature inclusive e pavimentazioni antitrauma.

Particolarmente significativo è stato il contributo culturale del progetto: in collaborazione con E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione), ANPI Rufina e l’Istituto Comprensivo di Rufina è stato realizzato un murale commemorativo sulla cabina elettrica intitolato “L’amore dà, non prende niente”, in ricordo di Eleonora. L’impianto, asset strategico per il sistema elettrico locale, nelle sue pareti esterne è diventato una tela a cielo aperto su cui campeggia un’opera in memoria di Eleonora, un appello di rispetto per la donna contro ogni femminicidio. Questo progetto, nato dal dialogo tra Comune di Rufina ed E-Distribuzione, si inserisce nel più ampio impegno da parte della società elettrica per la riqualificazione urbana, che coniuga innovazione, attenzione e rispetto per l’ambiente: le cabine elettriche, così, non sono più soltanto strategici asset di distribuzione dell’energia elettrica ma anche opere d’arte. In questi anni con i progetti Cabine del Paradiso Cabine d’autore, Cabine in Rosa, Energia a colori e molti altri, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in Italia e in Toscana, dando vita a una sorta di museo diffuso che continua ad arricchirsi con la collaborazione di istituzioni, artisti, scuole e associazioni. Con questo nuovo progetto anche la rete elettrica di Rufina diventa artistica, sociale e solidale.

Nel giardino di Pomino l’intervento ha previsto l’installazione di un nuovo chiosco in legno, finalizzato alla promozione della socialità e dell’aggregazione. L’iniziativa, sviluppata attraverso un bando di co-progettazione rivolto agli Enti del Terzo Settore, ha portato all’affidamento della gestione del chiosco al Circolo Arci Pomino, che lo utilizzerà per animare le serate estive della frazione con attività ricreative e di intrattenimento.

“Il giardino “Guidi” rappresenta un punto di socializzazione importante per anziani, bambini e ragazzi - spiega il sindaco di Rufina Daniele Venturi - e la sua riqualificazione è l’inizio di un lavoro di riorganizzazione degli spazi pubblici che vogliamo portare avanti in tutta la legislatura nel capoluogo e nelle frazioni. Siamo altresì orgogliosi che all’interno del giardino si sia inserito un progetto portato avanti insieme ad Anpi Rufina, E-Distribuzione e l’Istituto Comprensivo di Rufina e con il quale è stato realizzato un murale sul tema della violenza di genere, dedicato alla memoria di Eleonora Guidi - conclude il sindaco di Venturi“.

"Siamo felici di restituire alla comunità di Rufina due spazi verdi riqualificati e più fruibili dichiara l’assessore Andrea Barducci. Come amministrazione crediamo nel valore dei parchi e delle aree pubbliche come luoghi di aggregazione e socialità. Questo intervento fa parte di un percorso più ampio: intendiamo continuare, nel corso della legislatura, con nuovi progetti di riqualificazione in tutto il territorio comunale. C’è ancora molto da fare, purtroppo la situazione che abbiamo ereditato non era delle migliori”.

Martedì 10 Giugno alle ore 18:15 verrà inaugurato l’intervento di riqualificazione del giardino “Daniele Guidi” in via XXV Aprile e del murale dedicato a “Eleonora”.

Domenica 15 Giugno alle ore 17:00, invece, è la volta del taglio del nastro al giardino di Pomino.

