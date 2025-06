Referendum 8-9 giugno: apertura straordinaria ufficio elettorale di San Giuliano Terme

In vista dei Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025, l'Ufficio elettorale del Comune di San Giuliano Terme resterà aperto in via straordinaria. L'apertura straordinaria per le votazioni andrà avanti nella giornata di sabato 7 giugno fino alle ore 18 e anche nei giorni in cui si va a votare: domenica 8 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle 15. Servizio anagrafe attivo nei giorni di voto: sarà eccezionalmente aperto domenica 8 e lunedì 9 giugno con gli stessi orari dell'Ufficio elettorale, esclusivamente per il rilascio delle carte d'identità necessarie per l'esercizio del diritto di voto. Documenti validi per votare: come comunicato dal Ministero dell'interno, è possibile votare anche con un documento di identità scaduto, purché sia regolare sotto ogni altro aspetto e garantisca l'identificazione dell'elettore.

Per informazioni sui cinque quesiti referendari, consultare la pagina dedicata: https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/pulsanti-home/referendum-abrogativi-8-9-giugno-2025/9118

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio Stampa

