Gaza, Spinelli (Pd) in piazza a Roma: "Fermare Netanyahu e Hamas, poniamo fine ai massacri"

“Un intero popolo è oltre lo stremo delle forze: senza cibo, senza acqua, senza accesso agli aiuti umanitari, sotto le bombe e costretto a vedere le proprie case e le proprie città rase al suolo. Oggi siamo in piazza a Roma per dire basta, per chiedere l’immediato cessate il fuoco a Gaza e la fine della guerra”.

A dirlo è Serena Spinelli (Pd), assessora al Welfare della Toscana, che sta partecipando alla manifestazione indetta dalle forze del centrosinistra in corso a Roma.

“La mobilitazione non può finire qui – aggiunge Spinelli –. Bisogna fermare il governo Netanyahu e bisogna fermare Hamas. Non possiamo restare in silenzio davanti a questa tragedia. Serve un’iniziativa forte della comunità internazionale per porre fine al massacro e aprire la strada a una pace vera, giusta, duratura”.

“Ogni giorno che passa è un giorno di troppo. È nostro dovere far sentire la voce di chi vuole una pace vera, giusta e duratura”, conclude Spinelli.

Fonte: Ufficio Stampa

