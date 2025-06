Tanti auguri ad Antonio dalla sorella Daniela!

Una dedica speciale da parte di una lettrice per il fratello Antonio, che domani compirà 46 anni:

Caro Antonio, approfitto di questo giorno in cui festeggi il tuo compleanno per esprimere tutto l'affetto che provo per te. Fratello,confidente, complice e amico, qualunque cosa accada.Insieme a me hai condiviso la felicità dei momenti migliori e sei stato il mio sostegno incondizionato quando la vita mi ha messo alla prova.

Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai fatto sorridere, ascoltato,protetto e difeso da fratello maggiore.Ti auguro che i tuoi sogni si realizzano,ma che la tua vita sia ancora più bella del sogno!

Auguri per i tuoi 46 anni dalla tua famiglia e ricordati: potresti anche non essere sempre al mio fianco, ma sarai sempre nel mio cuore...

Notizie correlate