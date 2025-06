Fermato ubriaco alla guida, tira un pugno a un carabiniere

Resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma anche guida in stato di ebbrezza. Un quarantenne è stato arrestato dai carabinieri a Livorno. Lo hanno fermato in via della Vecchia Casina alla guida di un'auto, in stato visibilmente alterato. L'alcol test ha dato esito 1,8 grammi per litro, oltre tre volte il limite. I militari hanno sequestrato il mezzo per la confisca, ma il 40enne ha inveito contro di loro e i passanti. Ha inoltre sferrato un pugno a un carabiniere, ferendolo in modo lieve. Per questo è stato arrestato.

Nella circostanza, il passeggero dell’auto, un livornese 50enne, sottoposto anch’egli a controllo a seguito dei suoi precedenti e per l’atteggiamento assunto alla vista dei militari, è stato trovato in possesso di una tronchese, una cesoia ed alcune chiavi inglesi, tutti oggetti di cui non ha saputo fornire una valida giustificazione. Anche il 50enne è stato denunciato penalmente in stato di libertà alla Procura di Livorno.

Notizie correlate