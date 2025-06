Use, Giulia Ianezic rimarrà nel 2025-26

Giulia Ianezic raddoppia. La play-guardia triestina classe 2000, grande protagonista della finale di Coppa Italia col premio come Mvp, sarà anche il prossimo anno nell’Use Rosa Scotti. Per la squadra biancorossa si tratta di una conferma importante visto che, nel corso del campionato appena concluso, il suo rendimento è cresciuto costantemente tanto da farne un punto di forza sia in attacco che in difesa. Un miglioramento che, sicuramente, proseguirà anche nella stagione che va ad iniziare tanto da farne ancora di più un punto di riferimento in campo e fuori

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

