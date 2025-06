Vasile Frumuzache conferma i due femminicidi nell'interrogatorio in carcere

Vasile Frumuzache, 32enne guardia giurata, ha confermato quanto già confessato negli interrogatori resi ai magistrati della procura di Prato. In carcere ha raccontato di aver ucciso le connazionali romene Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei.

A domanda degli inquirenti, che non gli hanno contestato altri reati, ha poi negato di essere coinvolto in altri omicidi.

Lo ha riferito l'avvocato in merito all'interrogatorio di garanzia per l'udienza di convalida a cui stamani è stato sottoposto in carcere a Prato il suo assistito.