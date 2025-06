Alessandro Ingarao vince il “Città di Castelfiorentino” - Memorial Vieri Angelucci

Alessandro Ingarao è il vincitore della seconda edizione del Torneo Open maschile “Città di Castelfiorentino” - Memorial Vieri Angelucci, organizzato sui campi in terra rossa della Polisportiva I’Giglio a Castelfiorentino, in collaborazione con Tennis on Tour e con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, che quest’anno, grazie al ricco montepremi di 5.000 euro, è diventato il secondo appuntamento più importante in Toscana dopo le pre-qualificazioni agli Internazionali BNL al Match Ball Firenze.

LA CRONACA DELLA FINALE – Si sapeva che il siciliano Ingarao fosse il grande favorito della manifestazione, forte di tre titoli di Campione Italiano di fila in bacheca, ma il predominio messo in atto a Castelfiorentino è stato totale: appena dodici games persi in tre partite, mai vicino a rischiare di cedere un set e una finale da assoluto dominatore. Il 61 61 inflitto a Mattia Nannelli in meno di un’ora non lascia adito a molte interpretazioni: troppo solido Ingarao, troppo falloso e poco consistente il colligiano, che la sua impresa l’aveva fatta in semifinale battendo l’altro 2.1 Federico Campana (64 63) ma che evidentemente si è presentato all’atto conclusivo stanco e scarsamente motivato. Riavvolgendo il nastro ai turni precedenti, meritano un applauso anche il 2.3 romano Andrea Bacaloni, giunto fino alle semifinali e vincitore del match più bello del torneo contro Federico Guarducci, e il giovane 2.5 mugellano Martino Guidotti, un talento mancino da tenere d’occhio protagonista di una striscia vincente di quattro partite, prima della sconfitta ai quarti con Nannelli.

TANTO PUBBLICO E MOMENTI EMOZIONANTI – Risultati sportivi a parte, come ha ricordato in occasione della premiazione la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì, il Memorial Angelucci sta diventando un appuntamento fisso per il calendario toscano e per la città valdelsana. Anche quest’anno il pubblico ha risposto alla grande, grazie alle tante serate organizzate dal circolo, e in occasione della finale e della cena dei saluti si sono viste al Giglio oltre 450 persone. I momenti emozionanti non sono mancati. Sebbene il tempo passi, il ricordo del maestro Vieri Angelucci rimane vivo al circolo, in un luogo dove tante persone gli hanno voluto bene. Davvero toccante, al momento dell’ingresso in campo, il saluto dei bambini della scuola SAT con un pensiero scritto da loro letto al pubblico.

Fonte: Ufficio stampa

