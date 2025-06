Alla guida ubriachi, denunce e ritiri di patente nel Pisano

Denunce e ritiri di patenti da parte dei carabinieri a Pisa e provincia. Durante la settimana, i militari hanno denunciato 4 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il 1° giugno, a Pisa, un 53enne è stato fermato alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico di 1,42 g/l. Il giorno seguente, sempre a Pisa, un 64enne è stato controllato alla guida di un’autovettura, con un tasso alcolemico di 1,59 g/l. Il 4 giugno, a Vicopisano in località Caprona, un 43enne, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico di 1,39 g/l. Il 5 giugno, a Ponsacco , un 47enne è stato fermato a bordo di un'auto con un tasso alcolemico di 1,42 g/l.

In tutti questi casi, i Carabinieri hanno proceduto all'immediato ritiro delle patenti di guida dei conducenti e i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia indicate dagli stessi o, in mancanza, rimossi con l'ausilio del soccorso stradale, garantendo così la sicurezza della circolazione e prevenendo ulteriori pericoli.

Non solo alcool, il 3 giugno infatti, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 41enne, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull'uso di stupefacenti, oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale. Fermato a Tirrenia, l'uomo, alla guida di un’autovettura ha proferito frasi offensive e minacciose per sottrarsi al drug-test.

Il 4 giugno, a Pisa, un 41enne è stato nuovamente segnalato per la reiterazione dell'inosservanza del Daspo Urbano. L'uomo, controllato in Corso Italia, è risultato destinatario di un provvedimento di allontanamento che era ancora valido nel Comune di Pisa. Infine il 6 giugno, sempre a Pisa, un giovane di 19 anni è stato deferito per reiterazione di guida senza patente poiché mai conseguita.