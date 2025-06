Assemblea dei soci per la Croce Verde di Lamporecchio

La Croce Verde di Lamporecchio informa che SABATO 14 giugno 2025 presso la sede sita in Piazza IV Novembre, 28 alle ore 10.00 è convocata l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI. Il Presidente Giovanni Setzu intende invitare tutti i soci a prenderne parte. Durante la seduta verrà messa in discussione e approvata una modifica statutaria per adeguamento al RUNTS e la conseguente denominazione dell’associazione, alla presenza del Notaio dott. Antonio Musti; a seguire in forma ORDINARIA, verranno messi in discussione e approvati il Bilancio Consuntivo 2024 Relazione Missione 2024 e il Bilancio preventivo 2025 dell’Associazione e la nomina della commissione elettorale. Il Presidente rivolge un appello a tutti i Soci e alla cittadinanza di prenderne parte per conoscere e prendere parte alle attività della nostra associazione.

Notizie correlate