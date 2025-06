Dissesto statico in centro a San Miniato, evacuate alcune persone

Non è stato un pomeriggio facile quello dell'8 giugno per San Miniato, perlomeno per la parte alta del borgo. Alcune famiglie sono state evacuate dagli stabili di via IV Novembre a causa di un dissesto statico. Come informano i social della Misericordia e dalla Protezione Civile "il dissesto statico è stato causato da alcune perdite di acqua che hanno invaso gli stabili".

L'intervento, che ha visto le squadre dei soccorsi e della protezione civile assieme ai vigili del fuoco, si è concluso alle 21 di oggi. Presente anche il Comune.

Si parla di circa una dozzina di persone evacuate dagli stabili in questione, anche dai bar e dai locali che stazionano in quella zona del centro storico. Per precauzione, le persone evacuate non torneranno negli stabili fino a nuova disposizione. Al momento, fanno sapere da San Miniato, non sembrano esserci danni diretti alle abitazioni.

Altre persone hanno anche lamentato carenze idriche, non solo nel centro storico ma anche nelle altre aree della parte alta di San Miniato.

