Un evento a Firenze a due anni dalla scomparsa della piccola Kata

A due anni dalla scomparsa di Kataleya Chicllo Alvareza da Firenze, viene organizzato un evento dall'associazione Penelope. Il 10 giugno si terrà 'Due anni senza Kata. Le parole che aspettano risposta', a firma di Penelope. La piccola Kata nel 2023 è scomparsa a 5 anni dall'ex hotel Astor dove viveva con la madre e il fratellino in un alloggio occupato.

Un "evento commemorativo - si spiega dall'associazione - dal forte valore simbolico", che avverrà proprio davanti all'ex Astor, "per ribadire che nessuna bambina può essere dimenticata". L'iniziativa prevede l'affissione di lettere scritte dalla madre di Kata e dall'associazione Penelope sulla porta dell'ex hotel "come gesto di memoria pubblica e denuncia civile". Saranno installati anche dei cuori per Kata.