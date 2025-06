'Empoli Fa Sport' porta tutti e tutte in piazza: "Educazione e comunità"

Empoli Fa Sport ha fatto il suo debutto. L'inizativa ha permesso alle 45 associazioni di tutto il territorio di esibirsi e fare dimostrazioni in 5 aree prescelte: il centro storico, piazza Matteotti, piazza del Popolo, piazza della Vittoria-via Roma e il Parco Mariambini.

Dalle 10 alle 20, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie intere desiderosi di provare nuove discipline, sono 'scese in campo' in piazza tutte insieme in una sola volta. Un'iniziativa nata dall'amministrazione, in cui Decathlon, main sponsor, ha messo a disposizione molte attrezzature per alcuni sport (calcio, tennis, volley, ecc).

Così il sindaco Alessio Mantellassi all'inaugurazione: "È bellissimo vedere le piazze di Empoli popolate dalle maglie delle società sportive che popolano il nostro centro storico. Di questo ringrazio l'assessora Laura Mannucci e tutte le 45 società che hanno aderito, ciascuna con grande impegno, passione e sacrificio. Lo sport specialmente a Empoli non è solo legato a una singola società ma riguarda una comunità di persone. Qui oggi si forma il grande puzzle della comunità degli sportivi della città. Se siamo qui a rappresentare qieste società, ogni tanto anche con anniversari importanti, cifre piccole o grandi che siano, ricordiamoci che c'è qualcuno dietro che dedica tempo e sacrificio, dai dirigenti ai volontari. Facciamo un applauso a tutti loro che tengono in piedi società sportive. Oggi è una vetrina dello sport empolese, dove si forma anche educazione allo sport: si imparano le discipline, il rispetto dei ruoli, degli spazi che utilizziamo e delle persone che fanno sport con noi. Empoli si dimostra davvero città dello sport".

L'assessora Mannucci ha aggiunto: "Vedervi qui oggi è una grande emozione, questa festa è possibile grazie a voi sportivi e società. Questa giornata è l'occasione per mostrare quanto sport si fanno a Empoli, per una volta fuori dai campi e dalle palestre per venire tutti in centro. La festa è diffusa perché siete tante società e tutto il centro non vi conteneva. Viva Empoli e viva lo sport".