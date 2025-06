Folgorato da una scarica a un braccio, grave un uomo a Pisa

Un 43enne è rimasto folgorato un'azienda ubicata sul viale che collega Pisa al litorale. È successo nella sera di sabato 7 giugno, ora è in gravi condizioni in rianimazione a Pisa, non sarebbe in pericolo di vita.

Stando a quanto riportato del 118 saranno le forze dell'ordine intervenute sul posto a cercare di ricostruire una dinamica non chiara: il 43enne avrebbe urtato un cavo elettrico con una mano e tutto il braccio è stato attraversato da una potente scarica facendovi ingresso all'altezza della mano. Si parla di semi-amputazione del braccio sinistro. Non è ancora chiaro però come mai sia avvenuto l'incidente e in quali circostanze.