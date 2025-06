Si è sviluppato nella notte a Firenze un incendio in un ristorante. Alle 5 i vigili del fuoco fiorentini sono intervenuti in via Guelfa, hanno fatto accesso al ristorante e spento l'incendio, nato in una macchina per la produzione di ghiaccio.

Al termine delle operazioni di soccorso il locale è stato reso non fruibile per i danni da fumo presenti nel locale. Sul posto anche personale sanitario ma non ci sono persone coinvolte.