Incidente al parco giochi, bambino finisce al Meyer

Un bambino di 7 anni è finito al Meyer. Il piccolo è rimasto ferito per un incidente in un parco giochi in via San Quercecchio a San Gimignano. IlEra in vacanza con la famiglia toscana, è stato trasportato in codice 2 al Meyer di Firenze da Pegaso 1.

L’elicottero non è riuscito ad atterrare e così è stato imbragato il ragazzino, fatto salire e portato all'ospedale pediatrico. È intervenuta anche l'ambulanza della Pubblica assistenza di Colle Val d'Elsa.

