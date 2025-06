Incidente in autostrada, tre giovani rimangono incastrati in auto

Un'auto è finita contro il guard rail in autostrada vicino a Barberino di Mugello. Nella vettura erano presenti cinque giovani: i due seduti davanti sono usciti autonomamente, per i tre nei sedili posteriori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Barberino.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari inviati dal 118 che hanno soccorso tutti i giovani della vettura. Non si conoscono le cause dell'incidente, si sa che è avvenuto verso le 5 di domenica 8 giugno. È stato chiuso il tratto di autostrada alla circolazione per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso.

Notizie correlate