Incontro giunta-cittadinanza a Fontanella, la posizione di 'Comitato Empoli-Granaiolo per un altro raddoppio'

Giovedì 5 giugno, si è tenuto, al Circolo ARCI di Fontanella, a distanza di un mese da un'altra al Circolo ARCI di Sant’Andrea, l’incontro della Giunta Comunale di Empoli con le/i residenti. Naturalmente, noi relazioniamo sul tema per noi urgente (non che gli altri temi posti fossero banali), il raddoppio ferroviario della linea Empoli-Granaiolo, l’elettrificazione della linea Empoli-Siena e la viabilità alternativa conseguente alla chiusura dei passaggi a livello.

Purtroppo dobbiamo certificare l’ennesimo incontro inutile ed inconcludente, ad eccezione del disegnino illustrante la “suggestione”, ancora in nuce (anche se già nel piano triennale delle opere pubbliche), delle casse di espansione (o contenimento?) delle acque meteoriche provenienti dalle colline a ridosso delle Frazioni della Valdelsa Empolese, indispensabili per cercare di evitare l’alluvionamento delle frazioni. Un disegnino, appunto, non ancora un progetto. Tra l’altro, a nostro avviso, è un'ideuzza vecchia e raffazzonata E’ stato presentato con una approssimazione imbarazzante anche a partire dalla stessa localizzazione, e presentato, in più, con quell'irritazione (neppure tanto in filigrana) verso i cittadini e qualsiasi loro espressione, anche in totale buona fede, di richiesta di chiarimenti.

Se soprassediamo sulle attribuzioni di paternità su proposte e idee (cosa che non ci appassiona, a differenza del Sig. Sindaco, basta le cose vengano fatte e, magari, a regola d’arte), pensiamo di poter dire che si è parlato del nulla, che non c’è niente di nuovo, o meglio, delle novità ci sono, il Sindaco ha negato cose e fatti che sembravano acquisiti.

Oggi ci dice che non può rispondere per RFI in merito alla presentazione del progetto esecutivo di dettaglio, non dipende da lui. Negli incontri precedenti aveva sempre dichiarato che il progetto era in procinto di essere approvato, rinviando la presentazione ai residenti di volta in volta. Cosa è cambiato? Forse non ha più la possibilità o non vuole incalzare RFI perché si arrivi alla conclusione della fase progettuale? Teme forse che rivenga messo in discussione anche il (giusto, anche se in ritardo di decenni) sottopasso della zona scolastica?

Su un altro punto sorto nell’incontro del 5 maggio a Sant’Andrea, riguardante la possibilità che la viabilità alternativa nell’area dello Zuccherificio di Granaiolo venga costruita a raso, alla quota del terreno dell’area, dichiarò che ne era totalmente ignaro e che si sarebbe documentato per darci risposta in questa successiva occasione di Fontanella. Ebbene, oggi ci fa intendere che la possibile variazione (da strada su rilevato a strada a raso), se avverrà, sarà per esplicita richiesta dell’Amministrazione e che, comunque, ogni “abbassamento del rilevato stradale sarà ben accetto”. Naturalmente non c’è niente di certo. Esito, ne sappiamo quanto prima dell’incontro di Sant’Andrea, nulla.

Altra questione, la Commissione che richiedemmo nella seduta del Consiglio Comunale Aperto del 13 marzo 2024, oggi denominata “CONSULTA DI PARTECIPAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEI LAVORI DI RADDOPPIO FERROVIARIO ED ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA EMPOLI-GRANAIOLO” per la quale è stato predisposto e approvato in Consiglio Comunale un Regolamento ad oc.(o ad excludendum?, vedremo), ma per la quale, ad oggi, non se ne vede ancora pubblicato il bando per la composizione.

Ma, la cosa più rilevante, della quale non è stato fatto cenno nell’incontro serale, l’apprendiamo questa mattina, all’indomani dell’incontro, anche se in assenza di qualsiasi documento, su informazioni che, se confermate, sarebbero di una gravità allarmante: fin dal primo incontro con Ferrovie, Amministrazione Comunale e Regione Toscana a Ponte a Elsa, il 12 dicembre 2022, fu posta la questione dei SOTTOSERVIZI, principalmente per quanto riguarda la metanizzazione dell’area oltre la line ferroviaria verso il fiume Elsa (oltre a problemi rilevanti anche rispetto il servizio idrico). Infatti l’area non è servita e vi sono disseminati diversi bomboloni per il GPL, motivo per il quale chiediamo (e certamente non a costo dei residenti) l’estensione della rete del metano. Fino a ieri sembrava tutto procedesse nella direzione giusta. Oggi apprendiamo allarmati che la rete del metano non è certo se verrà estesa all’area interessata per costi eccessivi. La domanda sorge spontanea: perché all’assemblea fontanellese, di poche ore precedente, non ne è stato fatto cenno? Il Sig. Sindaco ha solo accennato a modesti ritardi in via di risoluzione. Non ha voluto dirlo o, forse peggio, non ne sapeva niente? Sia come sia, una cosa ci appare evidente: questa Amministrazione non sa o non vuole rappresentare gli interessi dei propri Cittadini, è totalmente succube o complice delle decisioni unilaterali di RFI.

Ci appare quindi che, anche per questo incontro, la questione del raddoppio sia stata gestita alla tira via, anzi sorvolata, con due approcci in totale contraddizione, per alcune questioni come se si trattasse di una inutile ripetizione di soluzioni già condivise e assodate, per altre con l'atteggiamento fintamente procrastinante di chi sostiene che sono decisioni che non può prendere e su cui quindi non può dare risposte. Poi il Sindaco ha anche detto che se prendono più tempo per il progetto Rfi meglio, più tempo ci mettono meglio potranno lavorare sulle difficoltà e i problemi riscontrati. È una osservazione del tutto irrealistica, la pubblica amministrazione, ma anche il privato, con 'potere autoritario' non si prendono mai tempo per aggiustare, si prendono tempo per lubrificare e far passare meglio le porcate. E, comunque, molto probabilmente anche l’urgenza dell’opera, da giustificare il commissariamento speciale, non era poi così urgente. Ergo si poteva rivedere il progetto in tempi congrui, e disegnare un nuovo tracciato, all’esterno delle frazioni (che sono sì al centro, ma di un campo di battaglia). Con amarezza dobbiamo dedurre che al Sig. Sindaco di Empoli, il 'Popolo' dà proprio uggia. Anche questa spoglia di democrazia rimasta è per chi ci amministra largamente sovradimensionata. Vanno riviste, quindi, queste forme di informazione/partecipazione ridicola e preteso strumenti reali di partecipazione.

Chiediamo:

1) senza ulteriori indugi, l’immediata pubblicazione del bando per la costituzione della CONSULTA DI PARTECIPAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEI LAVORI DI RADDOPPIO FERROVIARIO ED ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA EMPOLI-GRANAIOLO.

2) un incontro urgente con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Paolo Gaccione, il Presidente del Comitato Empoli-Granaiolo per un altro raddoppio